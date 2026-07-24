Великолукский «Экспресс» одержал волевую победу над «СШ-7» в матче ЮФЛ Северо-Запад

Футболисты великолукского «Экспресса» одержали победу над командой «СШ-7» из Петрозаводска в девятом туре Юношеской футбольной лиги Северо-Запад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото: Администрация города Великие Луки

Домашний тур прошел в двух возрастных категориях. В матче команд U-15 победителя выявить не удалось — встреча завершилась со счетом 0:0.

Более напряженной получилась игра среди футболистов U-16. Гости открыли счет на 20-й минуте благодаря точному удару Руслана Ниталиева.

После перерыва хозяева смогли переломить ход встречи. На 46-й минуте Сергей Савунов сравнял счет, а на 83-й минуте «Экспресс» получил право на пенальти. Однако Тимофей Терещенко не сумел реализовать одиннадцатиметровый — удар отразил голкипер гостей.

Победный мяч великолучане забили на 87-й минуте. Автором гола стал Даниил Козлов, который установил окончательный счет — 2:1 в пользу «Экспресса».

Волевая победа позволила великолукской команде успешно завершить домашний тур ЮФЛ Северо-Запад.