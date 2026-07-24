В Новоржеве устанавливают малую спортивную площадку ГТО

В Новоржеве установят малую спортивную площадку ГТО. Об этом пишет глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

По её словам, новая площадка станет ещё одной точкой притяжения для жителей всех возрастов.

«Сейчас идёт активный монтаж спортивно‑технологического оборудования. Работы проводит областной центр спортивной подготовки, и до 31 июля монтаж будет полностью завершён. Напомню, что благодаря финансированию из муниципального бюджета удалось своевременно подготовить основание площадки. Работу выполнил ООО "Техдорстрой", руководитель Алексей Макаров», - пишет глава округа.

После завершения всех работ будет организован субботник по уборке, прилегающей к площадке ГТО территории и подготовке ее к дальнейшему использованию.

«А уже 12 августа нас ждёт настоящий праздник спорта — фестиваль ГТО! Мы приурочили его к двум замечательным датам: Дню физкультурника и Дню города. На фестивале каждый сможет не только понаблюдать за спортивными состязаниями, но и лично попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО», - рассказала Любовь Трифонова.

Также она отмечает, что это станет отличной возможностью укрепить здоровье, испытать себя и провести день в кругу единомышленников