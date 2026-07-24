Гонка с препятствиями «Тропа Зверя» пройдёт в Пскове 25 июля

Спортивное мероприятие «Тропа зверя» — гонка с препятствиями, призванная популяризировать активный образ жизни и выявить сильнейших атлетов пройдёт в псковском Парке 300‑летия прокуратуры России (улица Никольская) завтра, 25 июля, в 11:00 часов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: организаторы мероприятия

Данным мероприятием организаторы хотят привлечь внимание к гонкам с препятствиями, способствовать развитию физической культуры и спорта среди горожан, помочь участникам соревнования укрепить здоровье и повысить уровень физической подготовки, а также определить лучших спортсменов в индивидуальном и командном зачётах.

Программа гонки с препятствиями «Тропа зверя»:

09:00–10:30 — регистрация участников и проверка документов;

10:45 — брифинг для участников индивидуальных забегов;

11:00 — старт индивидуальных забегов (участники стартуют по одному каждые три минуты);

11:45 — брифинг для командных участников;

12:00 — старт командных забегов (команды стартуют каждые три минуты);

14:00 — церемония награждения победителей и участников.

Длина трассы, на которой будет расставлено более 20 препятствий, составляет пять километров.

Контрольное время :

для индивидуального забега — один час (для мужчин и женщин);

для командного забега — 1 час 30 минут.

Участник спортивного мероприятия смогут самостоятельно выбирать формат забега при регистрации на сайте. В индивидуальном забеге могут принять участие мужчины и женщины старше 16 лет. В командном забеге подразумевается участие команды из трёх человек, но в составе обязательно должна быть как минимум одна женщина. Также допускается участие детей от семи лет, но при условии, что ребёнок находится в команде вместе со взрослым. Этот формат подойдёт и начинающим спортсменам, потому что члены команды могут помогать друг другу на трассе.

На дистанции будут представлены два типа препятствий. С одной попыткой — все подвешенные препятствия и те, что отдельно отмечены в технической документации. Попытка считается начатой, когда спортсмен отрывает обе ноги от земли или пересекает стартовую линию препятствия. С множественными попытками — препятствия, не находящиеся в подвешенном состоянии (например, барьеры высотой два метра, кантование шины, рампа и другие).

Если участник не может преодолеть препятствие в индивидуальном формате, то он выполняет 30 берпи, считая их вслух. Если в командном формате, каждый непрошедший участник приводит к штрафу в десять берпи для всей команды — все члены команды выполняют упражнение синхронно, вслух отсчитывая повторения.

Все финишировавшие участники получат памятную медаль. Призёры в индивидуальном и командном зачётах будут награждены медалями и подарками.