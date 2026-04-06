 
Спорт

«Железные люди»: Александр Луговцев о «Народных играх ГТО»

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

На этот раз ведущий Георгий Пономарев предлагает поговорить о «Народных играх ГТО», триумфатором которых стала Псковская область. 47 медалей, почти 100 тысяч участников из 75 регионов, и Псковская область — на первом месте. 

Своими впечатлениями о событии поделится Александр Луговцев — неоднократный участник и призер игр ГТО. Также гость студии расскажет о своем спортивном пути и о том, как ему удается поддерживать форму, передвигаясь в основном на автомобиле и не испытывая любовь к бегу.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026