 
Спорт

Nordman начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак»

0

Бренд Nordman псковской фабрики «Псков-Полимер» начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: Nordman

Главным элементом сотрудничества станет выпуск лимитированной коллекции летней обуви с уникальным дизайном, разработанным специально для московского клуба. Коллекция поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна в официальных магазинах Nordman, а также на главных маркетплейсах страны.

«Сильные союзы не случаются случайно, и мы рады сотрудничеству с футбольным клубом «Спартак». Это партнерство с клубом с огромной историей, победами и болельщиками, чья энергия ощущается даже за пределами стадиона — не просто рабочий процесс, а новый этап в развитии нашего предприятия. Спортивные инициативы часть нашего бренда и это сотрудничество доказательство того, что мы идем в правильном направлении. Надеемся на долгое сотрудничество и плодотворную работу», — отметил генеральный директор компании Nordman Юрий Сорокин.

Из соглашения следует, что клуб предоставит компании Nordman возможности для размещения рекламы на «Лукойл Арене». Кроме того, стороны подготовят совместные публикации в социальных сетях.

5 апреля состоялся первый матч в рамках сотрудничества футбольного клуба «Спартак» и бренда Nordman. На арене уже можно было заметить логотипы Nordman на экранах и пресс-воллах.

В 1922 году был образован «Московский кружок спорта» Краснопресненского района. 18 апреля МКС провел первый товарищеский матч, победив шестикратных чемпионов Москвы, Замоскворецкий клуб спорта, со счетом 3:2. Эта дата считается днем рождения клуба. Костяк команды составили игроки кружка футболистов «Сокольники» (КФС) и «Русского гимнастического общества» (РГО), в котором начинали играть Николай и Александр Старостины. МКС образовался как поистине «братский» коллектив: братья Старостины, братья Артемьевы, братья Канунниковы. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026