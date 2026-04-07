Nordman начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак»

Бренд Nordman псковской фабрики «Псков-Полимер» начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Главным элементом сотрудничества станет выпуск лимитированной коллекции летней обуви с уникальным дизайном, разработанным специально для московского клуба. Коллекция поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна в официальных магазинах Nordman, а также на главных маркетплейсах страны.

«Сильные союзы не случаются случайно, и мы рады сотрудничеству с футбольным клубом «Спартак». Это партнерство с клубом с огромной историей, победами и болельщиками, чья энергия ощущается даже за пределами стадиона — не просто рабочий процесс, а новый этап в развитии нашего предприятия. Спортивные инициативы часть нашего бренда и это сотрудничество доказательство того, что мы идем в правильном направлении. Надеемся на долгое сотрудничество и плодотворную работу», — отметил генеральный директор компании Nordman Юрий Сорокин.

Из соглашения следует, что клуб предоставит компании Nordman возможности для размещения рекламы на «Лукойл Арене». Кроме того, стороны подготовят совместные публикации в социальных сетях.

5 апреля состоялся первый матч в рамках сотрудничества футбольного клуба «Спартак» и бренда Nordman. На арене уже можно было заметить логотипы Nordman на экранах и пресс-воллах.

В 1922 году был образован «Московский кружок спорта» Краснопресненского района. 18 апреля МКС провел первый товарищеский матч, победив шестикратных чемпионов Москвы, Замоскворецкий клуб спорта, со счетом 3:2. Эта дата считается днем рождения клуба. Костяк команды составили игроки кружка футболистов «Сокольники» (КФС) и «Русского гимнастического общества» (РГО), в котором начинали играть Николай и Александр Старостины. МКС образовался как поистине «братский» коллектив: братья Старостины, братья Артемьевы, братья Канунниковы.