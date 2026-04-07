Nordman начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак»

Бренд Nordman псковской фабрики «Псков-Полимер» начинает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Главным элементом сотрудничества станет выпуск лимитированной коллекции летней обуви с уникальным дизайном, разработанным специально для московского клуба. Коллекция поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна в официальных магазинах Nordman, а также на главных маркетплейсах страны.
Из соглашения следует, что клуб предоставит компании Nordman возможности для размещения рекламы на «Лукойл Арене». Кроме того, стороны подготовят совместные публикации в социальных сетях.
5 апреля состоялся первый матч в рамках сотрудничества футбольного клуба «Спартак» и бренда Nordman. На арене уже можно было заметить логотипы Nordman на экранах и пресс-воллах.
В 1922 году был образован «Московский кружок спорта» Краснопресненского района. 18 апреля МКС провел первый товарищеский матч, победив шестикратных чемпионов Москвы, Замоскворецкий клуб спорта, со счетом 3:2. Эта дата считается днем рождения клуба. Костяк команды составили игроки кружка футболистов «Сокольники» (КФС) и «Русского гимнастического общества» (РГО), в котором начинали играть Николай и Александр Старостины. МКС образовался как поистине «братский» коллектив: братья Старостины, братья Артемьевы, братья Канунниковы.
