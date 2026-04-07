Открытое занятие по системе оздоровления «Плейстик» состоится на псковском «Машиностроителе»

Открытое занятие по системе оздоровления «Плейстик» состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 15 апреля в 13:00, сообщается на странице депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина («Единая Россия») в соцсети «ВКонтакте».

«Как и обещал, сообщаю время и место встречи! Создатель уникальной системы оздоровления "Плейстик" (Playstick) приедет в Псков уже совсем скоро. Создатель оздоровительной системы Анатолий Викторович Лаптев лично расскажет и, главное, — покажет свою революционную методику», - сообщил депутат.

Юрий Бурлин отметил, что это не просто гимнастика и не танец.

«Это философия движения, которая переворачивает представление о восстановлении тела. "Плейстик" — это микс из гимнастики, танца, подвижных игр и состязаний. Главное правило: получать удовольствие от процесса! Это технология здоровьесбережения, которая подходит абсолютно всем», - подчеркнул депутат.

По его словам, особенно полезно это будет представителям старшего поколения, а также ветеранам СВО, прошедшим реабилитацию после ранений