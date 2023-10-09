Общество

Более 40 км пробежит амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров по улицам Пскова

Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров в среду, 11 октября, проведет забег по городским достопримечательностям Пскова и преодолеет 42 км дистанции. В рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга #ДавайВступай каждый день, в каждом городе бегуна ждет новая дистанция. Акция стартовала в начале сентября и продлится 71 день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Афиша здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Несколько лет назад Артем Алискеров и сам столкнулся с тяжелым диагнозом — лейкоз. Но ему удалось победить недуг, и теперь собственным примером он мотивирует онкобольных на выздоровление, оказывает поддержку и привлекает внимание к развитию донорского движения. Ранее в поддержку донорства стволовых клеток легкоатлет преодолел 333 км по Золотому кольцу России, а также пробежал 680 км по льду озера Байкал.

42-километровый забег — одно из ключевых, но далеко не единственное мероприятие Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга.

На базе региональной станции переливания крови с 10.00 до 14.00 пройдет акция #ДавайВступай, где все желающие граждане смогут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Сегодня в Псковской области проживает всего около ста граждан, состоящих в Федеральном регистре.

После 14.00 в Псковском государственном университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я — донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

В рамках марафона во всех регионах страны проводятся массовые мероприятия в поддержку донорского движения — флешмобы, выступления артистов, спортсменов и творческих коллективов. Цель акции — привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране. Дополнительно будут организованы мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной Национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры — медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».