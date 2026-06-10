25 лет спортивной жизни Пскова: некоторые клиенты посещают «Супер-фитнес» уже четверть века

Некоторые клиенты псковских «Супер-фитнес» и «С-фитнес» посещают спортивные клубы уже на протяжении четверти века. Об этом директор клубов Георгий Пономарев сообщил на личной странице «ВКонтакте», рассказывая об истории сети «Супер-фитнес» и «С-фитнес» в преддверии ее 25-летия. К посту он прикрепил фотографии прошлых лет.
Фотографии: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»
По его словам, многие из клиентов на фотографиях выше уже привели в спортивные клубы своих детей, а кто-то даже внуков. И во всех клубах города управляют или являются собственниками, тренируют те, кто работал или занимался в «Супер-фитнес». А некоторые - в других городах.
Уже на следующей неделе сеть спортивных клубов «Супер-фитнес» и «С-фитнес» в Пскове отметит 25-летие.