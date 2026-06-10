25 лет спортивной жизни Пскова: некоторые клиенты посещают «Супер-фитнес» уже четверть века

Некоторые клиенты псковских «Супер-фитнес» и «С-фитнес» посещают спортивные клубы уже на протяжении четверти века. Об этом директор клубов Георгий Пономарев сообщил на личной странице «ВКонтакте», рассказывая об истории сети «Супер-фитнес» и «С-фитнес» в преддверии ее 25-летия. К посту он прикрепил фотографии прошлых лет.

Фотографии: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

«25 лет сети «Супер-фитнес» и «С-фитнес». Клубы - легенда! Не меньше. Но главный позитивный момент - это люди, изменившиеся внешне, изменившиеся внутренне, изменившие свою жизнь. Многие из постоянных клиентов со мной прошли эти 25 лет без перерыва, как, например, Олег Спириков. Есть те, кто прерывались, но всегда возвращались к моей холодной штанге и всегда теплому рукопожатию. Кто-то рядом 20 лет, кто-то 15, а кто-то был в первом составе клуба и до сих пор вместе работаем! Через все кризисы - мировые, государственные, личные... Дорогого стоит доверие людей!» - подчеркнул Георгий Пономарев.

По его словам, многие из клиентов на фотографиях выше уже привели в спортивные клубы своих детей, а кто-то даже внуков. И во всех клубах города управляют или являются собственниками, тренируют те, кто работал или занимался в «Супер-фитнес». А некоторые - в других городах.

Уже на следующей неделе сеть спортивных клубов «Супер-фитнес» и «С-фитнес» в Пскове отметит 25-летие.