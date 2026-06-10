Чемпионат и первенство по гребле на байдарках и каноэ в Пскове пройдут 12-14 июня

Чемпионат и первенство по гребле на байдарках и каноэ пройдут 12-14 июня в Пскове на гребной базе «Ника» (улица Воеводы Шуйского, дом 9), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В чемпионате и первенстве примут участие порядка 60 спортсменов: мужчины 2011 года рождения и старше, а также юноши и девушки 2012- 2015 годов рождения. Участники будут соревноваться на дистанциях 5000, 1000, 500 и 200 метров.

Спортсменов наградят грамотами, подписанными председателем спорткомитета, а победители пройдут дальше на всероссийские соревнования.