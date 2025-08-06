Спорт

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись в Пскове. ФОТО

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup прошли у стен Псковского кремля 9 августа, в День физкультурника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Утром для участников всех дистанций прошел брифинг. Стартовали пловцы недалеко от Троицкого собора, а финишировали на общественном пляже возле Мирожского монастыря.

Пловцы-любители и профессионалы преодолели дистанции «Ультра 5 км» и «Классик 2,5 км» сначала по течению до разворотных буев, а после разворота против течения на финиш. Дистанция «Лайт 1,7 км» прошла против течения.

Победителей и призеров соревнований наградили памятными призами.

9 августа в России отмечается День физкультурника. В Пскове в честь этого проходит спортивный фестиваль. На территории города организовали несколько открытых спортивных площадок, на которых можно увидеть показательные выступления спортсменов и открытые тренировки по различным видам спорта и дисциплинам физической культуры. Также проводятся городские соревнования по пляжному волейболу, баскетболу 3x3 и футболу. Вечером состоится sup-заплыв и запуск аэростата. А завершится День физкультурника ночным забегом.