Легендарный капитан ФК «Милан» Франко Барези умер в возрасте 66 лет

Легендарный капитан итальянского футбольного клуба «Милан» Франко Барези скончался в возрасте 66 лет. О смерти бывшего защитника сообщил клуб.

Фото: Официальный канал MIlanAC.ru

Барези считается одним из величайших защитников в истории футбола. Всю профессиональную карьеру он провел в составе «Милана», дебютировав за основную команду в 1978 году. За два десятилетия он сыграл более 700 официальных матчей и стал символом «россонери».

В 22 года Барези стал капитаном команды и сохранял капитанскую повязку до завершения карьеры. Вместе с «Миланом» он шесть раз выиграл чемпионат Италии, трижды — Кубок европейских чемпионов, три раза — Суперкубок Европы, дважды — Межконтинентальный кубок и четыре раза — Суперкубок Италии.

После завершения карьеры в 1997 году «Милан» вывел из обращения шестой игровой номер Барези. В 2020 году он стал почетным вице-президентом клуба, а позднее был включен в Зал славы «Милана».

В 2025 году у Барези обнаружили узел в легком. Он перенес операцию и последующую терапию, а в феврале 2026 года принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр Милан — Кортина, пронеся олимпийский огонь на стадионе «Сан-Сиро».

Франко Барези также был чемпионом мира в составе сборной Италии в 1982 году и капитаном национальной команды на чемпионате мира 1994 года.

Похороны Барези состоятся во вторник, 4 августа, в 11:00 в базилике Святого Амвросия в Милане — одном из главных храмов города.

На данный момент остается неизвестным, будет ли организовано публичное прощание. Ожидается дополнительная информация о возможности выставления гроба, однако не исключено, что церемония пройдет в закрытом, семейном формате.