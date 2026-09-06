От граффити до соревнований по самокату и BMX: как прошел Фестиваль уличных культур в Великих Луках

Скейт-парк в Великих Луках, который был построен по просьбе юных жителей, в субботу стал настоящим эпицентром молодёжной энергии. На Фестивале уличных культур на острове Дятлинка собрались любители экстрима, граффити, панна футбола, стритбола, хип-хоп танцев и электронной музыки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Главными событиями дня стали зрелищные соревнования по самокату, BMX и скейтборду, а также показательные выступления призёров чемпионата России, участников чемпионата мира и райдеров команды Tech Team. На музыкальной площадке прошли брейкинг-батлы от центра «О54», мастер-классы по битбоксу от МС Трактора и шоу автозвука

В творческой зоне ребята украшали рисунками футболки и учились созданию рилсов.

Отдельной площадкой фестиваля стала граффити-зона, где профессиональные художники и гости вместе расписывали панно. В перспективе эти работы украсят стены нового Дома молодёжи «Родина» в Великих Луках.

«Мы продолжаем уделять особое внимание поддержке инициатив нашей активной молодёжи на юге области», — заключил Михаил Ведерников.

Организатором мероприятия выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети»