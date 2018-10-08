Туризм

IV Международная конференция по развитию туризма пройдет в Пскове

В Городском культурном центре Пскова 11 - 12 октября будет проходить IV Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма», которая 13-14 октября продолжит работу в Резекне и Даугавпилсе (Латвия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в адрес организаторов подано более ста заявок от представителей индустрии туризма, органов охраны объектов культурного наследия, науки, образования, искусства, СМИ, общественных организаций. Актуальные вопросы по заявленной тематике обсудят специалисты из Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Тихвина, Великого Новгорода, а также Латвии и Эстонии.

Откроет конференцию организованная консульством Латвийской Республики в Пскове выставка работ лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823).

В рамках программы конференции будут работать семь секций, одновременно пройдут мероприятия, адресованные представителям туриндустрии. Их вниманию будет предложена презентация туристского потенциала Пскова, Великого Новгорода и Сигулды (Латвия). Педагоги Пскова и области смогут познакомиться с опытом реализации образовательного проекта «Псковские уроки» федерального проекта «Живые уроки». О новых форматах проведения тематических уличных праздников, в которых представлено ремесло, народные промыслы и историческая кухня узнают участники семинара, посвященного туристскому событийному календарю. Культурная программа конференции включает в себя экскурсии в Покровский угол, по ганзейским местам Пскова, в Псковский музей Флота.

В организации конференции, проводимой администрацией города Пскова при поддержке администрации Псковской области и консульства Латвийской Республики в городе Пскове, принимают участие ПсковГУ, Псковский филиал Российской Международной академии туризма, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, Археологический центр Псковской области и компания «Славянский тур».