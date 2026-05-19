Бесплатных массовых дегустаций на псковском фестивале «Моя еда» не будет, рассказали организаторы мероприятия на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Мастер-классы: вы сами себе приготовили, сами поели. Это считается как бесплатная еда. Вы не заплатили, только ваш личный труд», — шутит ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Организаторы мероприятия наслышаны про истории, когда бесплатные дегустации приводили толпу к «массовому хаосу», из-за чего они считают, что это небезопасно в первую очередь для самих гостей фестиваля.

Но повар с главной сцены будет выборочно давать еду, приготовленную при зрителях, на пробу. «У нас есть наш на сцене, он всегда умеет культурно и обходительно отдать еду детям, сладкий чак-чак, например, и аккуратно пригласить какую-нибудь бабушку, чтобы отдать ей бабагануш», — комментирует Дмитрий Волхонов.

С программой мероприятий псковского гастрофестиваля «Моя еда» уже можно ознакомиться на сайте Псковской Ленты Новостей.