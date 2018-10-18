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48 млн рублей требуется на восстановление деревянного покрытия стен Окольного города в Пскове

Поставить перед федеральным оргкомитетом по подготовке к Международным Ганзейским дням-2019 вопрос о выделении средств на восстановление деревянного покрытия стен Окольного города намерены власти Псковской области. Опасения по поводу технического состояния данных конструкций выразила первый вице-губернатор Вера Емельянова на состоявшемся 18 октября региональном оргкомитете по Ганзе.

«Надо выделять средства на деревянные покрытия Окольного города, находящиеся в аварийном состоянии. Замены требует как минимум 700 метров, в том числе на участках, где конструкции снесло сильным ветром», - обозначила Вера Емельянова, заявив о необходимости решить эту проблему в рамках федерального оргкомитета.

По ее словам, на восстановление покрытия стен Окольного города требуется 48 млн рублей плюс еще 80 млн - на Кремль. «Если бы мы в этом году получили деньги с переходом на следующий год, то к июню 2019 года мы бы эту работу завершили», - заключила Вера Емельянова.

Говоря о реализации крупных инфраструктурных объектов в рамках подготовки к Ганзе, заместитель губернатора пояснила, что из 14 объектов к настоящему времени выполнены два, в том числе ТРК «Псковский». За два года на реализацию этого проекта было направлено 500 млн рублей, в том числе 420 - из федерального бюджета. В последующем работу в рамках кластера планируется продолжить уже под новым названием - «Духовные истоки» и переключиться на другие районы», - пояснила Вера Емельянова.

Кроме того, по ее словам, в полном объеме завершены работы по онкодиспансеру.