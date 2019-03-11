Туризм

Совфед может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах - Мизулина

На заседании Совета верхней палаты парламента возник спор о необходимости одобрения закона о запрете хостелов в жилых домах, не исключена возможность его отклонения Советом Федерации в среду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сенатора Елену Мизулину.

«По этому закону на заседании Совета палаты возникла дискуссия», - сказала она и допустила возможность того, что данный закон может быть отклонен палатой. «Я считаю, что его надо отклонять», - отметила сенатор.

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Запрет не коснется хостелов и мини-отелей, размещенных на первых этажах жилых домов в случае, если у них есть отдельный вход. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Со своей стороны, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров сообщил, что на пленарном заседании палаты в среду прозвучат противоположные позиции двух комитетов относительно необходимости одобрения этого закона.

«Профильный комитет по федеративному устройству и региональной политике за то, чтобы одобрить данный закон, а Комитет по социальной политике за то, чтобы отклонить. Завтра они доложат этот вопрос. Оба председателя комитета попросили, чтобы дали слово не как обычно только профильному комитету, но и оппонирующему», - рассказал Федоров.