Татарский чак-чак и еврейский бабагануш приготовят на сцене фестиваля «Моя еда» в Пскове

«Фишками» фестиваля «Моя еда» в Пскове станут татарский чак-чак, баурсак и еврейский бабагануш. Все это будет готовиться на главной сцене в парке Строителей 23 мая, рассказали организаторы мероприятия на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
«Из года в год мы встречаемся в парке Строителей в Пскове, чтобы вкусно поесть. На том же месте, в то же время», — комментирует генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.
В позапрошлом году главным блюдом были пельмени, в прошлом — готовили из яиц. Были уже и блюда народов Псковской области. В этом году будут блюда народов России. Всего будет представлено семь блюд, четыре из которых приготовят на гастросцене.
Люди не очень хотят ждать, пока будет готово блюдо, поэтому основной концепцией является быстрая готовка, как в фургонах с едой, так и на сцене. Для этого у поваров будут сделаны заготовки для наиболее долгих в готовке блюд.
Удмуртские перепечи, белорусские клецки с начинкой и многое другое можно будет приготовить на мастер-классах фестиваля. Запись в порядке живой очереди организаторы объяснили сложностями в организацию людей и мест по предварительной записи.
