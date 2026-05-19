Татарский чак-чак и еврейский бабагануш приготовят на сцене фестиваля «Моя еда» в Пскове

«Фишками» фестиваля «Моя еда» в Пскове станут татарский чак-чак, баурсак и еврейский бабагануш. Все это будет готовиться на главной сцене в парке Строителей 23 мая, рассказали организаторы мероприятия на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

«Из года в год мы встречаемся в парке Строителей в Пскове, чтобы вкусно поесть. На том же месте, в то же время», — комментирует генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

В позапрошлом году главным блюдом были пельмени, в прошлом — готовили из яиц. Были уже и блюда народов Псковской области. В этом году будут блюда народов России. Всего будет представлено семь блюд, четыре из которых приготовят на гастросцене.

«Мы - гастрофестиваль про мастер-классы, мы показываем, как делается еда. Люди могут попробовать сами и приготовить, и на вкус», — комментирует ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов. 

Люди не очень хотят ждать, пока будет готово блюдо, поэтому основной концепцией является быстрая готовка, как в фургонах с едой, так и на сцене. Для этого у поваров будут сделаны заготовки для наиболее долгих в готовке блюд.

Удмуртские перепечи, белорусские клецки с начинкой и многое другое можно будет приготовить на мастер-классах фестиваля. Запись в порядке живой очереди организаторы объяснили сложностями в организацию людей и мест по предварительной записи.

С программой мероприятий псковского гастрофестиваля «Моя еда» уже можно ознакомиться на сайте Псковской Ленты Новостей.

