Туризм

Китай и Южная Корея стали лидерами роста интуристов в России в 2018 году

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в прошлом году, проанализировав статистику въездных турпоездок в Россию по итогам года.

Въездной туризм в Россию вырос за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

По данным ТурСтат, Китай с 1,69 млн поездок в Россию, на 14% больше (+212 тысяч поездок), чем в позапрошлом году, и Южная Корея - 361 тысяча поездок (+42%, +107 тысяч) стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2018 году.

Среди стран Евросоюза лидерам роста интуристов в Россию стали Германия (645 тыс., +11%), Франция (207 тыс., +12%), Италия (205 тыс., +9%), Великобритания (197 тыс., +11%), Нидерланды (66 тыс., +10%), Австрия (56 тыс., +8%), Швеция (51 тыс., +50%) и Бельгия (45 тыс., +25%).