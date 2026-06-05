Старт навигации, новый причал и растущий спрос: как развивается водный туризм в Псковской области

Уже месяц, как в Псковской области официально стартовала навигация. 24 апреля от причала в деревне Толбица отправился первый рейс до Талабских островов. А 1 мая в Пскове начало возить пассажиров судно «Иния». Причем теперь оно отходит не от «Волшебной горы», а от нового причала у самых стен кремля. Почему было принято решение о переносе стартовой площадки, насколько успешно прошли для псковских судов майские праздники и как обстоят дела с водным туризмом в регионе, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото: Марина Егорова / Telegram

Современное судно «Иния» появилось в Пскове в прошлом году. Были запущены два маршрута: до Снетогорского монастыря и до Псковского озера с выходом в него. В этом году «Иния» продолжила свою работу, но теперь отходит от другого места - не от парка аттракционов, а от инсталляции «Россия начинается здесь».

Министр туризма Псковской области Марина Егорова поясняет, что причал перенесли специально для удобства жителей и гостей города.

«Создание нового причала министерством туризма Псковской области стало планомерным шагом в развитии причальной инфраструктуры и водного туризма в регионе. Расположение в сердце города удобно для жителей, предпочитающих гулять по центральным набережным, туристов, самостоятельно осматривающих город, и сборных групп, не отклоняющихся при этом от основного экскурсионного маршрута», - сказала она.

При этом министр туризма отметила, что причал у «Волшебной горы» продолжает функционировать, в том числе и как пункт проката.

По ее словам, перенос стартовой площадки «Инии» стал удачным решением - внимания к судну у стен Псковского кремля стало больше. Только за майские праздники оно перевезло порядка тысячи пассажиров при вместимости 54 человека.

Марина Егорова отмечает, что интерес к маршрутам по реке Великой проявляют не только туристы, но и псковичи. «В большинстве своем это туристы, но местные жители также пользуются экскурсионными маршрутами. Большое количество семей с детьми - для многих юных исследователей своего региона судно «Иния» - это первое большое водное путешествие», - рассказывает она.

На достигнутом в министерстве туризма останавливаться не собираются и планируют продолжать развивать «Инию», заверяет министр.

«Уже сейчас в разработке новый маршрут. Мы привлекли аттестованного экскурсовода, вместе с которым наша команда ведет работу над созданием тематического аудиогида, который будет сопровождать прогулку. График рейсов мы сделали интенсивнее по сравнению с прошлым годом, чтобы как можно больше гостей и жителей региона могли наблюдать наши достопримечательности с воды», – объясняет смысл нововведений Марина Егорова.

Сейчас стандартный взрослый билет по маршруту «Речной экспресс по Великой» на судне «Иния» стоит 900 рублей, по маршруту «Путешествие к Псковскому морю» - 1900 рублей. Отдельная стоимость на прогулки в зоне повышенной комфортности. При этом предусмотрен ряд льгот для детей, граждан с ОВЗ, ветеранов и пенсионеров.

Курс на Талабы

Прогулки по Великой - сейчас, пожалуй, самое популярное направление водного туризма в регионе. За ним следует маршрут до Талабских островов - заповедного места посреди Псковского озера. С каждым годом острова становятся все популярнее у туристов. В то же время на них продолжают постоянно жить люди - в основном рыбаки и пенсионеры - которым тоже нужны перевозки по воде для связи с внешним миром.

Сейчас пассажиров до Талабов с большой земли возят три судна: 30-местные катера «Ян Залит» и «Белов» и 10-местный катер «Талабск». Также в 2025 году заведующее водными перевозками предприятие «Колхоз имени Залита» приобрело грузовое судно «Чайка», которое может одновременно перевозить 10 человек и груз весом до тонны. Теперь обеспечивать жителей островов всем необходимым, а также проводить на Талабах благоустройство будет гораздо проще.

Фото: Наталья Федорова / Max

Расписание пассажирских рейсов, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось. Был добавлен рейс между островами - в 12:00 с острова им. Белова на остров им. Залита и обратно. Благодаря этому туристы смогут посетить Талабы за один день. При этом в выходные осмотреть острова гораздо сложнее, чем в будние дни – по субботам и воскресеньям предусмотрен только один рейс туда и обратно. В своем сообществе во ВКонтакте «Колхоз имени Залита» писал, что в прошлом году был запущен второй рейс по субботам, но, увы, спрос на него был очень низким - катером пользовались 2-5 человек. Так что желающим посетить острова в выходные, сделать это будет не так просто.

По словам главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой, маршруты до Талабских островов пользуются спросом, как у местных жителей, так и у туристов.

«Среди местных жителей водные маршруты используются стабильно как удобный и безопасный способ перемещения до города и обратно, тогда как спрос туристов зависит от сезона, погодных условий, знаковых мероприятий паломников», - поясняет она.

Причем спрос растет, поток пассажиров увеличивается каждый год. По словам Натальи Федоровой, по сравнению с 2021 годом он вырос в 3 раза: в 2021 году катерами воспользовались 4456 пассажиров, в 2023 году уже 8989, а в 2025 - 13 633 человек. Во время майских праздников в этом году суда перевезли 300 человек по расписанию и 368 человек в составе тургрупп, что значительно выше, чем в непраздничные дни. Так что можно уверенно сказать, что интерес к Талабским островам только увеличивается.

Наталья Федорова подчеркивает, что нынешний уровень транспортной доступности полностью закрывает потребности, как местного населения, так и туристического потока. «Инфраструктура и расписание выстроены так, чтобы гарантировать бесперебойное сообщение. При росте пассажиропотока предусмотрены механизмы оперативного включения дополнительных и коммерческих рейсов», - объясняет она.

По словам главы мунокруга, сейчас у «Колхоза имени Залита» нет проблем ни с причалами, ни с состоянием судов. Для обеспечения доступной среды администрация Псковского муниципального округа планирует в этом году отремонтировать причалы и укрепить подпорные стенки.

Развитие продолжается

Кроме «Инии» и катеров, которые обслуживают маршрут на Талабские острова, в регионе пока больше нет «государственных» судов. Зато есть частные, которые тоже возят туристов. «Это как прогулочные теплоходы, следующие по реке Великой (стандартный взрослый билет 900 рублей), так и коммерческие катера, формирующие индивидуальные маршруты для клиентов», - поясняет Марина Егорова.

Несмотря на заметные сдвиги, Псковщина пока не может похвастаться обилием водных маршрутов. По словам министра туризма, регион сейчас находится в активной фазе развития речного туризма - появление нового современного судна, строительство новых причалов, расширение сети водных маршрутов. «Буквально за год в регионе сформировалось новое полноценное туристическое направление - водный туризм», - считает она.

Однако пока полноценно охватывает он лишь реку Великую от Пскова до Псковского озера и путь от деревни Толбица до Талабских островов. Станет ли в регионе больше водных маршрутов и удастся ли привлечь к ним туристов - покажет лишь время.

Елизавета Левадная