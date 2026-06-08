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Туристическая карта в смартфоне: что жители и гости Псковской области могут узнать из госпабликов

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Псковская область входит в число популярных туристических направлений Северо‑Запада России. О достопримечательностях региона, интересных маршрутах и культурных событиях удобно узнавать из официальных госпабликов — об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе правительства региона. 

Официальные цифровые площадки стали надёжным помощником для туристов и жителей региона. Они предоставляют актуальную и достоверную информацию о возможностях отдыха в Псковской области — от анонсов мероприятий до рекомендаций по маршрутам.

Ключевыми источниками туристической информации выступает сообщество министерства туризма Псковской области в соцсети «ВКонтакте», где публикуются новости туристической отрасли, анонсы мероприятий, информация о новых туристических локациях, рекомендации для путешественников и материалы о развитии туристической инфраструктуры региона. Госпаблик помогает жителям, гостям, туристам получать актуальную и достоверную информацию о возможностях отдыха и путешествий по Псковской области.

А также группа туристского информационного центра Псковской области. В госпаблике центра можно найти информацию о музеях, памятниках истории и культуры, экскурсиях, местах отдыха, анонсах мероприятий, а также полезные советы для путешествий по региону.

В разгар летнего туристического сезона так замечательно отправиться на водную прогулку на судне «ИНИЯ», а информация в госпаблике сориентирует по расписанию, месту отправления, стоимости и льготам, а также приобретению билета на рейс «онлайн».

Развитию туристической отрасли региона способствует реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство», в рамках которого совершенствуется туристическая инфраструктура, создаются новые точки притяжения, повышается качество услуг для жителей и гостей нашего региона.

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