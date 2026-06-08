Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2026 году

Россия в 2026 году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал он.

Глава департамента выразил надежду, что работа по линии Министерства иностранных дел РФ по согласованию соглашений будет активно продолжаться, пишет ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня.