Туризм

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» сегодня приглашает зрителей на реконструкцию сражения

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» сегодня приглашает зрителей на реконструкцию сражения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, более 100 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и Пскова примут участие в фестивале.

Программа мероприятия:

9.00 – 10.30 Завтрак



11.00 – Торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в д. Кобылье Городище.



11.00 – Репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.



13.00 – Реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.



14.30 – Награждение победителей.



16.00 – Продолжение программы для участников.



19.00 – Ужин