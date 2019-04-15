Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» сегодня приглашает зрителей на реконструкцию сражения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, более 100 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и Пскова примут участие в фестивале.
Программа мероприятия:
9.00 – 10.30 Завтрак
11.00 – Торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в д. Кобылье Городище.
11.00 – Репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.
13.00 – Реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.
14.30 – Награждение победителей.
16.00 – Продолжение программы для участников.
19.00 – Ужин