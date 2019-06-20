Туризм

Председатель правления Союза развития туризма РФ оценил перспективы Псковской области

У Псковской области огромные перспективы по развитию туризма, которым во многом способствует географическое положение (близость Евросоюза, Москвы и Санкт-Петербурга) и богатое историческое наследие, однако на сегодняшний день они еще не реализованы в полной мере. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в рамках Ганзейского форума «Путь навстречу», который проходит сегодня, 28 июня, в Пскове, озвучил председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

Он отметил, что его радует, что сейчас туризм на уровне Госдумы отнесен к экономическому блоку. «Туризм все равно лежит в плоскости экономики. И я уверен, что скоро это принесет свои результаты», - добавил Сергей Кривоносов.

Он призвал псковичей работать над реальным увеличением турпотоков и более эффективно выстраивать транспортную доступность. «Еще есть, куда стремиться. Сделать ежедневными рейсы из Москвы в Псков, из самолета видно, что крыши стоит привести к более единообразному виду. Ганзейских союз это показатель – когда благодаря таким исторически сложившимся связям можно не бояться санкций. Нужно это использовать», - высказался депутат Госдумы.

Положительным моментом он назвал участие Псковской области в федеральных программах. Однако при этом Сергей Кривоносов отметил, что момент смены власти и кадровых перестановок в регионе немного затормозили некоторые процессы, в том числе, и в развитии туризма. «Сейчас их необходимо активизировать. Потенциал очень хороший, но нам еще необходимо привести в порядок качество учета турпотоков. Некоторые руководители муниципалитетов завышают показатели, чтобы показать свою работу в выгодном свете. Нужно исправить эту ситуацию», - заключил он.