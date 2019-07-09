Туризм

Вышел в свет буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России»

Паспорт туриста Северо-Западного федерального округа вышел в свет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» представляет собой персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина РФ, объединяющее 11 регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России», в том числе Псковскую область.

В буклете содержится краткая информация о каждом регионе, фотографии знаковых достопримечательностей, контактные данные Туристско-информационных центров, сведения об объектах туристской инфраструктуры – местах проживания и питания, объектах показа, сувенирных магазинах, а также туроператорах, реализующих маршруты «Серебряного ожерелья России».

Отличительной чертой паспорта туриста, путешествующего по Северо-Западу России, является сочетание информативного компонента, позволяющего туристу самостоятельно спланировать своё путешествие, с элементами квеста. Начиная с первого разворота, турист-владелец паспорта включается в интерактив – по желанию указывает свои персональные данные и вклеивает фотографию. Далее, при посещении каждого из регионов-участников, на центральном развороте в специально отведенные места ставятся печати в региональных Туристско-информационных центрах. Прежде чем покинуть туристскую территорию, следует проверить, все ли пункты из списка дел путешественника выполнены – в этом поможет специальная страничка паспорта.

«Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» предназначен для внешней аудитории и будет распространяться на крупных международных туристических выставках и форумах, также паспорта можно получить в Туристско-информационных центрах регионов, входящих в проект «Серебряное ожерелье России».