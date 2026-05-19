 
Туризм

Проект по запуску скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями могут начать реализовывать в 2026 году

1

К реализации проекта по запуску скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями могут приступить уже в этом году, сообщил государственный секретарь Союзного Государства Сергей Глазьев по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова

Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства прошло сегодня в правительстве Псковской области. Комментируя итоги, Сергей Глазьев огласил самые значимые, по его мнению, темы: 

«На сегодняшний день мы рассмотрели более 20 вопросов, по которым ранее не удалось выработать совместных решений в рабочем порядке, которые очень важны. Есть вопросы, которые обсудили в рамках реализации договора Союзного государства на следующие три года. Есть вопросы, касающиеся совместных проектов в области строительства крупномасштабных объектов, продолжения работы в нефтехимической промышленности, которая сегодня сталкивается с трудностями в сбыте своих товаров, легкой промышленности, вопросы в проведении культурных мероприятий, было принято решение поддержать инициативу по проведению серии концертов в российских городах».

Сергей Глазьев рассказал о планах запуска скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями. По его словам, реализация такого проекта может стартовать уже в этом году.  

Также поднимались вопросы обеспечения единого образовательного пространства:

«Сегодня говорилось о том, что Псков становится притягательным туристическим центром, и нам очень важно обеспечить комфортный и беспрепятственный доступ не только туристам, которые самостоятельно приезжают, но и школьникам, студентам».

По оценке государственного секретаря Союзного государства, встреча прошла очень продуктивно.

«Надеюсь, что Псковская область сможет реализовать ряд решений, которые были приняты сегодня, в том числе по вопросам, которые были поставлены губернатором Псковской области касательно и развития транспортного сообщения, и вопросов реализации туристического потенциала, и реализации межрегиональных программ сотрудничества», — подчеркнул Сергей Глазьев. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026