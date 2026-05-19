Проект по запуску скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями могут начать реализовывать в 2026 году

К реализации проекта по запуску скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями могут приступить уже в этом году, сообщил государственный секретарь Союзного Государства Сергей Глазьев по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства прошло сегодня в правительстве Псковской области. Комментируя итоги, Сергей Глазьев огласил самые значимые, по его мнению, темы:

«На сегодняшний день мы рассмотрели более 20 вопросов, по которым ранее не удалось выработать совместных решений в рабочем порядке, которые очень важны. Есть вопросы, которые обсудили в рамках реализации договора Союзного государства на следующие три года. Есть вопросы, касающиеся совместных проектов в области строительства крупномасштабных объектов, продолжения работы в нефтехимической промышленности, которая сегодня сталкивается с трудностями в сбыте своих товаров, легкой промышленности, вопросы в проведении культурных мероприятий, было принято решение поддержать инициативу по проведению серии концертов в российских городах».

Сергей Глазьев рассказал о планах запуска скоростного электропоезда между Псковской и Витебской областями. По его словам, реализация такого проекта может стартовать уже в этом году.

Также поднимались вопросы обеспечения единого образовательного пространства:

«Сегодня говорилось о том, что Псков становится притягательным туристическим центром, и нам очень важно обеспечить комфортный и беспрепятственный доступ не только туристам, которые самостоятельно приезжают, но и школьникам, студентам».

По оценке государственного секретаря Союзного государства, встреча прошла очень продуктивно.