Туризм

Псков вошел в пятерку городов, в которых хотел бы пожить блогер Илья Варламов

Известный российский блогер Илья Варламов обновил свой личный рейтинг российских городов. Как он написал в своем ЖЖ, предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор он объездил еще около 20 городов. «Но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять», - уточнил блогер.

Сначала, как обычно, Илья Варламов перечислил города, где был бы не против пожить.

В число 40 городов вошел Псков, он занял в рейтинге 5 строчку. «Псков очень хороший, а будет еще лучше!» - написал Варламов.

Выше Пскова в позитивном рейтинге Екатеринбург, Казань, Севастополь и Воронеж. Всего же блогер перечислил в положительном ключе 40 городов, в том числе Красноярск, Выборг, Сочи, Калининград, Ялта, Самара, Сыктывкар, Владимир, Грозный, Ярославль, Волгоград, Краснодар, Владивосток, Торжок, Пятигорск, Вологда, Великий Новгород и другие.

Далее блогер перечислил города, в которых не хотел бы жить. В список вошли 29 городов России, в том числе Сургут, Магас, Иваново, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Архангельск, Брянск, Омск, Йошкар-Ола, Махачкала, Адлер и другие.

Напомним, Илья Варламов регулярно упоминает Псков в позитивном ключе. Так, в ноябре 2018 года он включил город в список 10 самых красивых мест России, где ему удалось побывать. Впервые же Псков оказался в рейтингах Ильи Варламова в феврале 2015 года, когда путешественник посетил областной центр. Он написал две публикации «Хороший Псков» и «Плохой Псков», после чего администрация города и управление городского хозяйства проанализировали публикацию «Плохой Псков», отреагировали на замечания блогера.