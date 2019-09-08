Туризм

Большая часть жителей Пскова верит в его туристический потенциал

Большая часть жителей Пскова считает, что туризм играет важную роль в жизни города. Как сообщает AK&M, к таким результатам в ходе совместного исследования пришли специалисты Финансового университета при правительстве РФ и страховой компании «Ингосстрах».

Согласно полученным результатам, в настоящий момент россияне положительно оценивают перспективы внутреннего туризма - около 29% опрошенных полностью согласны с тем, что туризм играет важную роль в жизни их города, а 30% отметили, что роль туризма в жизни города возрастает.

Наибольшая доля жителей, высоко оценивающих роль туристического направления в жизни города, зафиксирована в Калининграде (88%), Сочи (75%) и в Пскове (73%).

Высокие результаты также получили Санкт-Петербург (73%), Севастополь (72%), Кисловодск (71%), Керчь (66%), Пятигорск (56%), Казань (55%) и Петропавловск-Камчатский (55%).

К числу городов с возрастающей ролью туризма участники опроса отнесли: Ессентуки, Кызыл, Муром, Белгород, Москву и Сергиев Посад.

Кроме того, результаты исследования выявили формат туристической активности, имеющий самые хорошие перспективы развития - гастрономические туры, фестивали еды или национальной кухни (26% опрошенных). При этом, по оценке Ингосстраха, популярность данных форматов выросла за 2018-2019 гг. на 20%.

На втором месте по популярности мероприятия, посвященные историческим событиям - фестивали, реконструкции и выставки (18% опрошенных). Наиболее востребованы такие мероприятия в Смоленске, Петрозаводске, Белгороде, Туле и Пскове. При этом эксперты оценили динамику роста популярности данного формата в 70% за 2018-2019 гг.

Ремесленные ярмарки и выставки пользуются популярностью лишь у 8% россиян.

Отметим, что свыше 90% опрошенных заявили, что если мероприятие любого из перечисленных форматов проводится в другом городе, то вероятность его посещения значительно снижается - о готовности к поездке сообщили от 1,5% до 4% респондентов.