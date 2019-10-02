Туризм

На десять процентов больше туристов приняли в «Михайловском» в III квартале нынешнего года

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые статистические итоги завершившегося третьего квартала - по традиции самого богатого на туристов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы, всего в заповеднике за два летних месяца и в сентябре, в пору воспетой Пушкиным золотой осени, побывало 174 626 человек, что превышает показатели прошлого года почти на десять процентов.

В. Лысюк. Аллея в Петровском. Из собрания Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Около четверти посетителей музея за этот период - 44 223 человека - дети. Причем удельный вес этой категории посетителей в общем гостевом потоке ощутимо вырос с начала учебного года и составил почти 34 % - более 22 тысяч из 65 172 человек. В «Михайловском» напомнили, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского Заповедника бесплатный.

Процентное соотношение числа туристов, приезжающих в «Михайловское» организованными группами и вне таких групп (поодиночке, семьями, самостоятельно организовавшимися дружескими компаниями, проч.) летом и в сентябре также разнится. Так, в июле и августе доля индивидуальных посетителей составляла порядка двух третьих от общего потока, а в сентябре в музее зафиксировали значительный рост туристических групп - примерно 47% от общего числа гостей.