Туризм

Псковичам напоминают об обязательной классификации гостиниц с Нового года

Комитет по туризму Псковской области напоминает, что с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров наступает административная ответственность за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.

В случае нарушения данного требования, грозит предупреждение или штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год для юридических.

Обязательная классификация введена Федеральным законом от 16 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»:

с 1 июля 2019 года - для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров;

с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров;

с 1 января 2021 года - в отношении всех остальных гостиниц.

С перечнем аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию, можно ознакомиться на сайте классификация-туризм.рф.

Закон предусматривает административную ответственность также за использование в рекламе или названии гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.