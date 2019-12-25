Туризм

Новгородский музей-заповедник приобрел первые электромобили для экскурсий по Кремлю

Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ) приобрел первые электромобили для организации автомобильных экскурсий по Кремлю, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе ГМЗ.

«Мы получили два первых электромобиля. В каждом из них - по 14 мест для туристов», - сказал собеседник.

В первую очередь электромобили рассчитаны на инвалидов, пенсионеров и детей. Музейщики планируют проводить для них экскурсии по Кремлю и вокруг него. Во время экскурсий автомобили будут останавливаться на кремлевских аллеях для проведения интерактивов.

Предполагается, что в 2020 году ГМЗ получит аналогичные электромобили для организации экскурсионных маршрутов по Музею народного деревянного зодчества «Витославлицы», где в настоящий момент проходит комплексная реставрация.