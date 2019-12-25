Туризм

Научно-практическая конференция о туризме и экскурсионной деятельности пройдет в Пскове в феврале

Вторая национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» пройдет 21-22 февраля в Пскове на базе Псковского государственного университета. Об этом сообщается на сайте Туристского информационного центра Псковской области.

По словам организаторов, конференция станет площадкой для взаимодействия представителей сферы туризма среди образовательных организаций, некоммерческих объединений, общественных организаций, коммерческих предприятий и организаций, работающих в сфере туризма, органов государственной власти, работников отрасли и социальных партнеров.

Миссия конференции – аккумулирование опыта с целью формирования новых форм взаимодействия в сфере туризма для создания и продвижения проектов и стратегических инициатив, как в регионе, так и на всей территории РФ в области внутреннего и въездного туризма.

Основные направления работы конференции: теория и практика экскурсионной деятельности, технология и организация туристско-экскурсионного обслуживания, менеджмент и маркетинг туризма и гостеприимства, брендинг территорий как фактор развития туриндустрии региона, оценка рекреационно-ресурсной базы территории для туристско-экскурсионных целей, этнографические и природные особенности территории как туристско-экскурсионный ресурс, трансграничное положение территории как ресурс для организации туристско-экскурсионной деятельности, разработка и продвижение специальных видов туризма, транспортное обслуживание в туризме, организация досуга туристов, правовое обеспечение туристско-экскурсионной деятельности и безопасность в туризме.

К участию в конференции приглашаются представители туриндустрии. Для участия в конференции необходимо до 24 января отправить заявку на электронный адрес gidpskov@mail.ru.