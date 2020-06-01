Культура

Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, как в этом году пройдут Дни русской культуры

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, которые вся Россия будет отмечать 6 июня, невозможно представить без праздника в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Из года в год в день рождения великого поэта сюда съезжались десятки тысяч гостей: кого-то привлекала возможность услышать известных литераторов, музыкантов и театральных деятелей, кто-то хотел принять участие в многочисленных интерактивах и выступить у «свободного микрофона». В этом году возможность сделать это будет в буквальном смысле у миллионов россиян и даже жителей зарубежья: праздник пройдет в онлайн-формате.

Псковская Лента Новостей побеседовала с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем и выяснила, что ждет зрителей и слушателей, каковы плюсы и минусы праздника «на удаленке», в чем уникальность строк «У лукоморья дуб зеленый» и когда, наконец, многочисленные поклонники пушкинского таланта смогут вживую посетить «тот уголок земли», где Александр Сергеевич «провел изгнанником два года незаметных».

Георгий Василевич

- Георгий Николаевич, чем живет сейчас музей-заповедник, с какими сложностями, в том числе в планировании Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, вам пришлось столкнуться на фоне ограничений, связанных с необходимостью противостоять эпидемии коронавируса?

- Поскольку музей-заповедник содержит в своем названии сразу всю проблематику, которая связана с его жизнью и в обычное время, и в коронавирус, все основные работы, которые у нас сейчас проводятся, связаны в значительной мере с тем, что у музея есть территория, есть исторические парки-памятники, есть усадьбы, на которых, как и сто, и двести лет тому назад, всегда по весне было много работ - их необходимо вовремя выполнить. Вот и сейчас помимо того, что ведется обеззараживание и уход за экспонатами в экспозициях, есть еще экспозиции усадебные. Поэтому на повестке дня - цветы, уход за деревьями, ликвидация ветровала, который случился за март и апрель несколько раз, корчевка пней, уборка деревьев, которые не выдержали ветра, подготовка дорожек, уход за зданиями - это все то, что входит в постоянный круг забот службы музея, которая обеспечивает его деятельность, научную и хозяйственную.

Единственная сложность заключается в том, что, поскольку часть работ Пушкинский заповедник каждый год проводил за счет средств, которые зарабатывал, за минувшее время, когда мы находились в состоянии консервации, все, что было накоплено к концу прошлого года, уже израсходовано. Поэтому возможности сейчас крайне малые.

Музей готов обратиться ко всем, кто может помочь. Речь идет о самых простых вещах: впереди нас ожидает открытие музея. Чтобы мы могли работать, не нанося ущерб гостям и сотрудникам музея, в каждом доме-музее необходимо сделать выбор: либо мы пускаем по одному человеку в комнату, а в таких условиях экскурсии будут напоминать собой абсурд, либо необходимо обеспечить профилактику. А значит, нам нужны приборы, которые позволяют обеззараживать воздух и проводить эту процедуру неоднократно, не нанося ущерб людям и экспонатам. Но средств на эти приборы у музея нет - их надо больше 30, чтобы нормально работать, каждый стоит от 15000 до 25000 рублей в зависимости от модели. Я уж не говорю о том, что есть целый ряд других вещей, которые необходимо делать, например, менять маски. Важно продумать все эти вещи и подумать, как их решить, чтобы люди, которые приедут в музей, не только в парках чувствовали себя комфортно, но и не опасались того, что находясь в домах-музеях, они попадут в ситуацию, которая чревата болезнями.

Вот только один из вопросов, который сейчас стоит на повестке дня как очень острый. А есть еще коммунальные платежи, есть еще часть заработной платы, которую музей должен зарабатывать и доплачивать своим сотрудникам. Есть еще необходимость обновления оборудования, потому что техника требует ремонта и замены - и это все повседневная жизнь музея.

- Кто и как может вам помочь?

- В тех масштабах, которые позволяют решить проблему, могут себе позволить мыслить либо крупные предприятия, которые еще работают, либо банки, принимающие и хранящие деньги, которыми пользуется музей-заповедник, - все те, кто потенциально находится ближе и понимает ситуацию музея больше, чем кто бы то ни было. Во всяком случае, надеемся на то, что существующие на Псковщине банки, сядут за некий воображаемый круглый стол - не только с нами, но и с другими учреждениями культуры - и проведут что-то вроде мозгового штурма, чтобы понять, как выбираться из этой ситуации. Понятно, что музеи - не первоочередная задача экономики, но, между тем, на культуре и музеях держится очень многое значимое и важное, прежде всего - самочувствие людей, их уверенность в завтрашнем днем.

- Есть ли какие-то примерные даты, когда туристы смогут вас поддержать своим приездом?

- Решение принимаем не мы. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем недавнем выступлении объяснила, что пока идет внутримузейная подготовка: мы готовим экспозиции к приему людей, но точных указаний о том, что мы имеем право принимать людей, у нас нет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также пока не озвучивал сроков, когда можно будет без нанесения ущерба людям открыть музеи. Мы, как и все ожидаем, заветного срока.

- То есть просто приехать в Тригорское погулять не получится пока?

- Нет, к сожалению, нельзя: это требование жестко был предписано и для обычных парков, и для парков музеев-заповедников.

- В таких непростых условиях как будет выглядеть Пушкинский праздник?

- Примерно так, как уже более двух месяцев выглядит веб-сайт и соцсети Пушкинского заповедника: на протяжении всего карантина его жизнь здесь наша жизнь присутствует постоянно. Соответственно, раз Пушкинский праздник поэзии не имеет возможности состояться на праздничной поляне в Михайловском, он приобретает несколько иные формы и, может быть, иные возможности. Что-то, безусловно, мы теряем, но вместе с тем открываются новые возможности, которых не было прежде.

Прошедшие два месяца показали, что люди, находящиеся в разных уголках нашей страны и за пределами России, внимательно следят и ждут информации о деятельности разных музеев, в том числе Пушкинского заповедника, зачастую, как глотка свежего воздуха. У нас расширился круг людей, которые постоянно находятся в контакте с музеем.

И старых, и новых друзей Пушкинского заповедника мы просим 6 июня совершить два важных для нас действия: поздравить Пушкина и нашу страну с Днем русского языка и Днем рождения поэта доступными словами, так, как они сами это понимают и переживают, и по возможности вернуться к главному действу самых первых Пушкинских праздников поэзии - прочесть те строки Пушкина, которые, с их точки зрения, могли бы быть в этот день важными, поделиться Пушкиным друг с другом. Здесь, конечно, бывают ситуации очень смешные. Например, почти 100 разных наших адресатов решили, что они прочтут уникальное стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». Можете представить, если мы дадим часа на три чтение одного стихотворения? Это будет совершенно удивительный перформанс!

Естественно, мы этого не сделаем, ведь падать и дохнуть начнут даже мухи. Когда ты в 125-й раз произносишь одни и те же строки, они превращаются в пародию. Мы пытаемся аккуратно объяснить, что стихи пушкинские нужны - разные, желательно те, которые реже читаются, и которые, может быть, впервые прозвучат, потому что у нас есть возможность включить максимум небольших вставок в программу Пушкинского праздника поэзии.

Безусловно, есть история праздников, и мы готовим рассказ о прошедших Пушкинских праздниках поэзии. Ретроспектива бывает очень важна и интересна - мы вдруг можем со стороны посмотреть на то, что происходило с нами, и возможно, понять, чего нам не хватает в празднике на будущее, когда мы сможем вернуться к полноценному формату.

Есть уже накопившийся видеоматериал, причем очень разнообразный, от театральных до концертно-музыкальных выступлений, который звучал в рамках Пушкинского праздника поэзии. В этом году мы получили согласие Олега Погудина на то, чтобы транслировать его концерт, который он благотворительно давал здесь по президентскому гранту в прошлом году. У нас есть материал, связанный с другими нашими партнерами... Будут различные совершенно сюжеты, связанные с разными людьми, которые бывали в Пушкинском заповеднике. Они служат различным видам искусства и вместе складывают уникальный портрет Пушкинского праздника поэзии. И конечно, мы надеемся, и сейчас эта работа ведется, что наши друзья, коллеги и партнеры из разных организаций Пскова, которые постоянно принимают участие в наших мероприятиях, тоже дадут нам возможность рассказать немного о них, об их жизни, показать фрагменты выступлений, чтобы мы почувствовали: несмотря на невозможность собраться очно, мы, тем не менее, все вместе и праздник от этого не становится менее ценным для всех.

Не буду все перечислять, чтобы не предварять афишу. Она должна появиться 1-2 июня, тогда уже можно будет представить по времени, когда что будет происходить.

- Принять участие в чтении стихов сможет любой?

- Условия два: прочесть стихотворение, которое отличалось бы от вступления к «Руслану и Людмиле» и второе - попытаться сделать это так, чтобы было понятно, что это все же произведение Пушкина, и оно несет в себе смысл. Да, предложено всем, кто хочет. Уже сейчас у нас огромное количество отснятых мини-сюжетов, мы имеем возможность выбрать лучшее и сформировать определенное представление о том, что же такое чтение Пушкина сегодня.

- Вы будете читать стихотворение? И если да, то какое?

- Слава богу, количество желающих прочесть стихотворение таково, что просто грешно отбирать у кого-то эту возможность - я могу почитать и в обычный день. А тем, для кого праздник - это возможность заявить о себе и через Пушкина, мы постараемся предоставить такую возможность. Это, как мне кажется, очень важно: в нынешних условиях мы можем себе позволить сделать так, что каждый будет услышан. Даже когда работает свободный микрофон на поляне, это все же не до такой степени возможно - слишком многие вещи отвлекают. А здесь это будет частью непрерывного действа, где одно будет сменять другое. И люди будут слышны - это очень важно.

- Предусматривается ли программой конкурс чтецов?

- Конкурсы проходят в текущем рабочем порядке. Недавно у нас родился жеребенок, и мы попросили наших подписчиков придумать имя юному жителю пушкинских мест. Предложено было обильное количество трогательных имен. Мы бы дали, как это делают в некоторых странах, и сразу 30 имен, чтобы не пропадали хорошие идеи. Но пока ты жеребенка дозовешься...

Так что разные конкурсы у нас проходят постоянно. На празднике поэзии в этом году какого-то специального конкурса нет, поскольку понятно, что главная награда для всех нас - это возможность вернуться в музей уже очно и вновь прикоснуться к красоте.

- По сути, в этом году праздник будет представлять собой некий непрерывный онлайн-марафон?

- Да. Это будет трансляция, которая начнется по времени, обозначенному в афише, и будет продолжаться в течение нескольких часов 6 июня.

- Планируются ли звездные участники?

- Мы обращаемся ко многим - у кого-то есть техническая возможность, у кого-то нет. Но я полагаю, что мы с вами сможем убедиться, что многие из тех, кого мы с вами знаем, присутствовать в программе будут - либо со своим поздравлением музею-заповеднику, либо представители уже состоявшихся праздников, как напоминание о тех встречах, которые уже состоялись.

Фамилии пока называть не будем: до конца еще не сверстана программа, еще не все дали свои ответы - немного подождем, чтобы афиша была окончательная.

- Сейчас многие организаторы массовых мероприятий организуют онлайн-фестивали, обещая, что по завершению ограничительных мер праздники обязательно пройдут в режиме реального времени. Может ли подобное случиться в этом году и с Пушкинским праздником?

- Думаю, вряд ли. Хотя бы потому, что количество накопленных невыполненных работ в музее, которые потребуют всех усилий и всех средств, слишком велико. Боюсь, что выкроить какие-то деньги - а свободных точно не будет в этом году, - на то, чтобы провести праздник в другое время, вряд ли получится. И может быть, это и хорошо до известной степени. Когда появляется чувство голода, при появлении возможности насыщения самые простые блюда ценятся гораздо серьезнее.

Я полагаю, праздник поэзии в этом году пройдет все же в характерной, привычной для нас манере онлайн, а на будущий год будем надеяться, что все будет хорошо и все удастся. Будет встреча, которая принесет дополнительную радость от того, что мы можем собраться все вместе снова!

Беседовала Елена Никитина