Туризм

Самую безопасную страну для путешествий в этому году назвал бывший главврач России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий в период пандемии коронавируса, пишет Лента.ру. По его словам, такой страной является Китай, поскольку там самая низкая заболеваемость коронавирусом - 5,8 человек на 1000 населения.

Геннадий Онищенко добавил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, однако лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. «Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили», - заметил он.

Экс-главный врач России подчеркнул, что можно отправляться в отпуск и в европейские страны, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов», - пояснил Онищенко, добавив, что Франция становится все более безопасной для туристов.

По словам Геннадия Онищенко, возобновлять перелеты необходимо - это поможет развивать экономику.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.