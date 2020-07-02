Туризм

Абхазия не откроет границы для российских туристов до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания внес новые изменения в распоряжение о защитных мерах от коронавируса.

Россиянам по-прежнему нельзя въезжать на территорию региона вплоть до 21 июля. Для того, чтобы вновь открыть границы и один из популярных курортов для россиян, правительство готово пойти на уступки с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм, пишет российское информационное агентство LIVE24.

Бжания уточнил, что сейчас РФ и Абхазия ведут переговоры по этому вопросу. На границе Абхазии с РФ действуют карантинные ограничения, которые не позволяют въезжать на территорию лицам, не имеющих гражданство республики. Исключение составляют дипломаты, российские военные и водители, осуществляющие международные грузовые перевозки.

Республика также закрыла границы с Грузией еще 14 марта. О возобновлении туристического сезона правительство все еще ведет переговоры.

Ранее предполагалось, что путешественники смогут посетить достопримечательности Абхазии, начиная с 15 июля. Согласно официальным данным оперативного штаба республики, на сегодняшний день там не зафиксировано ни одного случая заражения. За все время эпидемии в статистику попали лишь 38 инфицированных. 37 из них вылечились, а 95-летняя пациентка скончалась от инфекции.