Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Выгодный кредит от АО Банк СНГБ
Резиновые сапоги: за и против
расходники и холодильное оборудование
Поддержка бизнеса в Пскове
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Радугой прибитые умы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Здесь будет город-парк
Карфаген на Рижском проспекте
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
ещё Туризм 24.07.2020 13:110 Туристический веб-марафон свяжет Псков с Новгородом, Сыктывкаром и Брестом 27.07.2020 11:560 Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты 25.07.2020 21:070 «Тихий, с чувством собственного достоинства»: туристы делятся впечатлениями от Пскова 25.07.2020 18:110 Названы самые выгодные направления для авиапутешествий в августе 24.07.2020 16:370 Правительство вводит особый порядок в сфере туризма 24.07.2020 13:110 Туристический веб-марафон свяжет Псков с Новгородом, Сыктывкаром и Брестом
 
 
 
 
 
Самое популярное 23.07.2020 14:170 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской областной больнице 21.07.2020 11:073 Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым 21.07.2020 11:330 Умер и. о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев 24.07.2020 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 20.07.2020 11:089 Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3437 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты

27.07.2020 11:56|ПсковКомментариев: 0

Сфера туризма после пандемии столкнется с цифровизацией, развитием экологического направления и ростом числа самостоятельных путешествий, при этом туризм по России дешевле не станет, считают эксперты отрасли, опрошенные в ходе исследования АНО «Россия - страна возможностей».

Результаты исследования показали, что пандемия коронавируса значительно повлияет на развитие туристической отрасли России. Так, большинство опрошенных экспертов (62%) уверены, что сферу туризма ждут цифровизация и уход от личных контактов – покупка туров через приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы.

Специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться «зеленый», экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных (69%). Кроме того, каждый второй респондент предполагает, что пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за опасений за свое здоровье.

Порядка 38% специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время жители России будут экономить на отпуске из-за последствий пандемии. Еще 8% считают, что туристы станут путешествовать реже, опасаясь заражения. В то, что внутренние путешествия станут доступнее по цене, верят лишь 2% экспертов, сообщает РИА Новости. 

При этом 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников во время пандемии. Из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки. 15% использовали собственные средства для выплаты зарплаты работникам, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Сократить зарплаты пришлось 29% представителям отрасли, еще 6% перепрофилировали свой бизнес, продолжив работать с той же командой.

В предложенных государством мерах поддержки заинтересованы примерно половина опрошенных – 28% уже их использует, 18% планируют начать. Еще 8% сообщили, что у них нет в этом необходимости, 16% только собираются изучить этот вопрос. 30% сказали, что у них нет возможности воспользоваться предложенными мерами поддержки.

Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее: 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Только пятая часть работает как и раньше.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. При этом лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в России соответствует всем мировым стандартам сервиса. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в России пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг. По мнению участников исследования, исправить ситуацию может нацпроект по поддержке внутреннего туризма – о его необходимости заявили 95% респондентов.

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» совместно с экспертами конкурса «Мастера гостеприимства» проводили исследование 10-22 июля этого года среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства. В исследовании приняли участие представители всех федеральных округов и сфер туризма – гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводческой, музейной и переводческой сфер.

 

Теги: #опрос #туризм #отпуск #путешествие #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Надо ли сократить количество депутатов Псковского областного Собрания?
В опросе приняло участие 368 человек
27.07.2020, 13:180 Спортзал на миллион делают в сельской школе Порховского района 27.07.2020, 13:090 Участники ДТП на улице Петровской в Пскове заблокировали движение. ФОТО 27.07.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной дискуссионным инициативам 27.07.2020, 12:550 Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе
27.07.2020, 12:530 Интерактив: Бизнес на смерти 27.07.2020, 12:380 Глава правительства подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми 27.07.2020, 12:310 Новый асфальт появился возле моста на улице Леона Поземского в Пскове 27.07.2020, 12:250 До 52 выросло число жертв COVID-19 в Псковской области
27.07.2020, 12:220 Псковская область представит в Минфине предложения по нацпроектам 27.07.2020, 11:560 Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты 27.07.2020, 11:450 Эксперимент по обжалованию назначения проверок на госуслугах начнется в августе 27.07.2020, 11:330 Интеллектуальные приборы учета придут на смену электросчетчикам
27.07.2020, 11:210 В Роспотребнадзоре рассказали о самых эффективных дезинфекторах 27.07.2020, 11:050 Россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года 27.07.2020, 10:490 «Постскриптум»: О дискуссионных инициативах и попытках выйти из коронакризиса 27.07.2020, 10:470 Телевизор и туалет сгорели в Псковской области в выходные дни
27.07.2020, 10:230 Жара по-псковски: что ждет легендарную Гельдтову баню 27.07.2020, 10:100 Здание бывшей ремесленной школы преображается в Пскове 27.07.2020, 10:000 Фотофакт: В Пскове возводят памятник Савве Ямщикову 27.07.2020, 09:520 «Диктант Победы» пройдет в Псковской области на 33 площадках
27.07.2020, 09:410 Власти Псковского района поздравили жителей с 76-й годовщиной освобождения от фашистов 27.07.2020, 09:380 Грозовой разряд стал причиной пожара в псковском садоводстве 27.07.2020, 09:330 Псковская «Партия социальной защиты» выдвинула кандидатов на муниципальные выборы 27.07.2020, 09:310 Артснаряд обезвредили в Пустошкинском районе
27.07.2020, 09:140 Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе 27.07.2020, 09:050 Сироту из Бежаниц обеспечат жильем благодаря вмешательству прокуратуры 27.07.2020, 08:450 Более 10 млн человек в мире вылечились от коронавируса 27.07.2020, 08:250 Региональным депутатам запретят становиться членами общественных палат
27.07.2020, 08:050 Глава Гидрометцентра рассказал, где самое теплое море 27.07.2020, 07:490 В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр 27.07.2020, 07:360 Названо заболевание, в 12 раз повышающее риск смерти при коронавирусе 27.07.2020, 07:180 Силовики предлагают ввести новую статью в Уголовный кодекс
27.07.2020, 07:030 С фальшивым электронным ОСАГО ездит почти 1,5 млн россиян 26.07.2020, 23:420 Рейтинг политической активности. Псков и Песков 26.07.2020, 22:300 Михаил Ведерников: Псковскую область захлестнула волна вандализма 26.07.2020, 22:180 Лабораторно-учебный центр для студентов построят рядом с новой инфекционной больницей в Пскове
26.07.2020, 22:060 В сети торжественно открыли фестиваль «Псковские жемчужины» 26.07.2020, 21:150 За избиение ведром соседки будут судить жительницу Псковского района 26.07.2020, 20:530 Водитель «Шкоды» сбил женщину на улице Алексея Алехина в Пскове 26.07.2020, 20:410 Состоянием городской бани в Дно возмущены местные жители
26.07.2020, 20:050 Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева 26.07.2020, 19:390 Пропавшего в апреле прошлого года псковича ищет полиция 26.07.2020, 19:110 Скончался старейший монах Псково-Печерской обители 26.07.2020, 19:030 Динозавров начали устанавливать в великолукском парке культуры и отдыха
26.07.2020, 18:370 За незаконную рубку ольхи осудили двух жителей Дедовичского района 26.07.2020, 18:260 Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 26.07.2020, 18:040 До +27 градусов ожидается завтра в Псковской области 26.07.2020, 17:570 Столичный политтехнолог Максим Кац приехал в Псков
26.07.2020, 17:360 Пожилой житель Бежаниц лишился свободы за хранение марихуаны 26.07.2020, 17:030 В Telegram появились видеозвонки 26.07.2020, 16:400 Неизвестный сообщил о «минировании» аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре 26.07.2020, 16:300 В Минздраве пообещали не устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса
26.07.2020, 15:550 До 6 тысяч рублей заплатят псковичам за сдачу оружия 26.07.2020, 15:210 Пьяный житель Сланцев получил множественные переломы в ДТП в Гдовском районе 26.07.2020, 14:530 Псковское «Яблоко» выдвинуло более 180 кандидатов на всеобщие муниципальные выборы 26.07.2020, 14:160 Водитель и пассажиры «Ниссана» пострадали при съезде в кювет на трассе Москва - Рига
26.07.2020, 13:420 Псковичей приглашают на службу в полицию 26.07.2020, 13:140 Водитель ВАЗа наехал на молодого человека, лежащего у пруда в великолукской деревне 26.07.2020, 13:040 Цены на домашний интернет и ТВ поднимут в России 26.07.2020, 12:400 ВМФ России усилят гиперзвуковым оружием
26.07.2020, 12:190 Запрет на вход в «Family bar» посетителями до 21 года отменил псковский суд 26.07.2020, 11:450 К псковичам обратились с просьбой помочь семье отца Павла Адельгейма 26.07.2020, 11:050 Бюст героя 6-й роты Алексея Воробьева установили в Оренбуржье 26.07.2020, 10:380 Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса
26.07.2020, 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 26.07.2020, 09:270 Псковичи жалуются, что вместо фонтана у Рижской гостиницы увидели «разочарование» 26.07.2020, 09:020 Фольклорный коллектив из Опочки примет участие во Всероссийском конкурсе народных хоров 26.07.2020, 08:580 Александр Котов: Российские моряки – образец воинской доблести и преданности Отечеству
26.07.2020, 08:280 Сегодня пройдет онлайн-встреча Оксаны Федоровой и Валерия Брудова с псковичами 26.07.2020, 00:440 Михаил Ведерников призвал псковичей наслаждаться летом, но не забывать о мерах безопасности 26.07.2020, 00:380 3618 человек заразились коронавирусом в Псковской области 26.07.2020, 00:320 COVID по-прежнему рядом: Михаил Ведерников обновил данные статистики пандемии в регионе
25.07.2020, 22:380 Памятник легендарному основателю «войск дяди Васи» открыли сегодня в Подмосковье 25.07.2020, 22:270 Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной 25.07.2020, 22:010 Мемориальную доску в память о местной писательнице-ветеране установили в Дно 25.07.2020, 21:350 Завершилась реставрация доходного дома XIX века в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.