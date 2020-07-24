Туризм

Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты

Сфера туризма после пандемии столкнется с цифровизацией, развитием экологического направления и ростом числа самостоятельных путешествий, при этом туризм по России дешевле не станет, считают эксперты отрасли, опрошенные в ходе исследования АНО «Россия - страна возможностей».

Результаты исследования показали, что пандемия коронавируса значительно повлияет на развитие туристической отрасли России. Так, большинство опрошенных экспертов (62%) уверены, что сферу туризма ждут цифровизация и уход от личных контактов – покупка туров через приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы.

Специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться «зеленый», экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных (69%). Кроме того, каждый второй респондент предполагает, что пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за опасений за свое здоровье.

Порядка 38% специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время жители России будут экономить на отпуске из-за последствий пандемии. Еще 8% считают, что туристы станут путешествовать реже, опасаясь заражения. В то, что внутренние путешествия станут доступнее по цене, верят лишь 2% экспертов, сообщает РИА Новости.

При этом 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников во время пандемии. Из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки. 15% использовали собственные средства для выплаты зарплаты работникам, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Сократить зарплаты пришлось 29% представителям отрасли, еще 6% перепрофилировали свой бизнес, продолжив работать с той же командой.

В предложенных государством мерах поддержки заинтересованы примерно половина опрошенных – 28% уже их использует, 18% планируют начать. Еще 8% сообщили, что у них нет в этом необходимости, 16% только собираются изучить этот вопрос. 30% сказали, что у них нет возможности воспользоваться предложенными мерами поддержки.

Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее: 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Только пятая часть работает как и раньше.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. При этом лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в России соответствует всем мировым стандартам сервиса. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в России пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг. По мнению участников исследования, исправить ситуацию может нацпроект по поддержке внутреннего туризма – о его необходимости заявили 95% респондентов.

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» совместно с экспертами конкурса «Мастера гостеприимства» проводили исследование 10-22 июля этого года среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства. В исследовании приняли участие представители всех федеральных округов и сфер туризма – гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводческой, музейной и переводческой сфер.