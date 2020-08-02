Черногория открыла границу для россиян

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.
Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19, пишет РИА Новости.
С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет.