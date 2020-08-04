Туризм

Псковичи развернули Знамя Победы на перевалах Фишт-Оштенского массива

Команда Псковской области принимает участие во Всероссийском слете юных туристов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, проходит он в виде категорийных походов.

Псковская область впервые принимает участие в этом слете. Команду возглавляет опытный педагог из Себежа - Александр Белов. Ребята совершили поход 1 категории сложности по Лагонакскому нагорью. Гора Оштен возвышается над плато Лагонаки. Хорошая погода в этой местности большая редкость, недаром Оштен еще называют господином туч.

Ребятам пришлось пройти сложные перевалы и спуски, чтобы добраться до своей цели: почтить память погибших в Великой Отечественной войне и развернуть Знамя Победы на перевалах Фишт-Оштенского массива.

Все участники похода горды собой и рады, что прошли это испытание на прочность.