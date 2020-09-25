Туризм

Псков достоин стать символом России и во многом является им уже сегодня - Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников через свой инстаграм-аккаунт призвал подписчиков поддержать Псков на всероссийском конкурсе «Город России».

«В эти дни в рамках всероссийского проекта "Город России"вся страна выбирает наиболее значимый и узнаваемый российский город. По долгу службы был во множестве городов нашей замечательной Родины и я искренне, душой и сердцем выбираю Псков», - написал глава региона.

«Этот город, как и весь регион, обладает неповторимым историческим, культурным и духовным наследием. Он богат достопримечательностями, памятниками архитектуры и культуры древней Руси. Что особенно важно, у него есть свой характер, узнаваемый стиль, и он интересен не только своим прошлым, но и настоящим, и будущим. Уверен, многие со мной согласятся, если прогуляются по финскому парку, вдоль реки Великой, по Довмонтову городу, увидят древние фрески монастырей, посмотрят на Кром с Советской набережной», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Псков, по его убеждению, достоин стать символом России, и во многом объективно является им уже сегодня.

«Друзья, призываю вас принять участие в конкурсе и проголосовать за наш город Голосование проходит на сайте город-россии.рф, а итоги подведут в конце декабря», - заключил губернатор.