Псков достоин стать символом России и во многом является им уже сегодня - Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников через свой инстаграм-аккаунт призвал подписчиков поддержать Псков на всероссийском конкурсе «Город России».
«В эти дни в рамках всероссийского проекта "Город России"вся страна выбирает наиболее значимый и узнаваемый российский город. По долгу службы был во множестве городов нашей замечательной Родины и я искренне, душой и сердцем выбираю Псков», - написал глава региона.
Псков, по его убеждению, достоин стать символом России, и во многом объективно является им уже сегодня.
«Друзья, призываю вас принять участие в конкурсе и проголосовать за наш город Голосование проходит на сайте город-россии.рф, а итоги подведут в конце декабря», - заключил губернатор.