Туризм

Псковский «День Скобаря» вошел в тройку лучших фестивалей середины осени

Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря», который пройдет 3 октября в Пскове, вошел в тройку лучших фестивалей на открытом воздухе, которые пройдут в России в первые выходные середины осени. Рейтинг фестивалей составил туристический портал ТурСтат.

В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз, причем не только в виртуальном формате, но и в реальном. Гости мероприятия смогут посетить кузницу, прикоснуться к искусству ковки по металлу, посетить мастер-классы, узнать об истории фестиваля и традициях кузнечного мастерства.

В топ-3 также вошли фестиваль «Павловский КофеДжаз» в Санкт-Петербурге и Есенинский праздник поэзии в Константинове Рязанской области.

При составлении рейтинга учитывалась уникальность фестивалей и их популярность среди горожан и туристов.