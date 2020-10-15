Туризм

Псковская библиотека приглашает тревел-блогеров к участию в конкурсе

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает тревел-блогеров к участию в конкурсе «ЖивиМечтайПутешествуй». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Сейчас огромное количество путешественников стремятся рассказать о своих поездках и в видеоформате и с помощью социальных сетей. Но немного найдется авторов, после рекомендаций которых хочется увидеть то или иное место своими глазами. "Каверинка" дает такую возможность – стань блогером №1. Расскажи о своем любимом месте или событии, связанным с Псковской областью в формате тревел-блога с помощью поста в "ВКонтакте" или Инстаграм, или сюжета на видеохостинге Youtube», - пригласили в библиотеке.

До 13 января необходимо прислать ссылку на пост или сюжет на адрес электронной почты: kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс тревел-блогеров», а затем ждать результатов конкурсного отбора.

Подробности и положение о конкурсе можно посмотреть в группе библиотеки или на сайте.