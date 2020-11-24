Туризм

Санатории «Хилово» и «Голубые озера» приглашают укрепить органы дыхательной системы

Санатории «Хилово» и «Голубые озера» приглашают к себе желающих укрепить органы дыхательной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Здравницы располагают полным спектром необходимых лечебно-оздоровительных ресурсов: чистой природой, собственными источниками минеральной воды, ингаляциями на природных эфирных маслах, галокамерой из натуральных соляных блоков.

Профили лечения: болезни верхних дыхательных путей, остаточные явления после острой пневмонии, хронический ринит, хронический бронхит, последствия перенесенных операций на легких.

Для членов профсоюзов Псковской области и Северо-Западного федерального округа предусмотрены скидки.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11 и 12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.