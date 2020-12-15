Туризм

В России разработаны рекомендации для туротрасли в зимний сезон

Ростуризм и Роспотребнадзор выступили с рекомендациями для туристической отрасли в зимний сезон в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период. К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработали рекомендации для туристической отрасли. Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим», - сказал Чернышенко.

Только в этом случае новогодние каникулы будут комфортными, праздники принесут массу удовольствий, и «мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон», подчеркнул вице-премьер.

При этом россиянам при планировании отдыха на новогодние праздники стоит учитывать информацию об ограничениях в различных регионах, а также обратить внимание на новые зимние чартерные направления, считает зампред правительства. «В зависимости от ситуации некоторые регионы сегодня вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Безусловно, эти меры для борьбы с COVID-19 нужно учитывать при планировании путешествий», - сказал Чернышенко.

По его словам, сейчас есть прекрасная возможность оценить красоту России, открыть новые места активного отдыха на природе.

Запуск таких чартерных программ позволяет не только снизить стоимость авиабилета, но и сформировать туры на новых направлениях, пояснил он. Такие доступные программы зимнего туристического сезона позволят россиянам открыть новые места отдыха по стране, подчеркнул он.