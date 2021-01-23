Туризм

Полистовский заповедник открыл зимний туристический сезон

Полистовский государственный природный заповедник открыл зимний туристический сезон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

«Перед тем, как отправиться в заповедное путешествие посмотрите прогноз погоды, она сейчас переменчива. Наши маршруты открыты лишь при наличии устойчивого снежного покрова!», - предупредили в Полистовье.

Гостям заповедника готовы предложить путешествие на снегоходах (не более 6 человек в группе) или прогулку на болотоступах для любителей активного отдыха (не более 10 человек в группе).

При этом посетителей Полистовья просят не забывать про теплую одежду, горячие напитки с собой и про соблюдение санитарно-гигиенических норм. Каждый участник экскурсии должен иметь маску и перчатки, на маршруте обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Посетители без средств индивидуальной защиты на маршрут не допускаются.

Перед отправлением на экологический маршрут сотрудник заповедника проводит замер температуры каждого туриста. Туристы с повышенной температурой на маршрут также не допускаются.

Кроме того, в Полистовье предлагают исторические экскурсии, познавательные мастер-классы и отдых на свежем воздухе.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте tourism@polistovsky.ru.

Узнать больше об экологических тропах и маршрутах можно на сайте заповедника.