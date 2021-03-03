Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
ЭКО - стань донором
Льготные кредиты от ПСБ
Подарки, которые не забываются
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Туризм 03.03.2021 10:080 В России внедрят стандарты all inclusive 05.03.2021 10:510 «Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии 05.03.2021 07:280 В Евросоюзе пока не решили вопрос с допуском российских туристов 03.03.2021 10:080 В России внедрят стандарты all inclusive 02.03.2021 16:510 Опрос показал, сколько денег россияне тратят на путешествия 02.03.2021 10:114 Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны
 
 
 
Самое популярное 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 02.03.2021 18:155 В Псковской инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества пациентами 03.03.2021 11:303 В Гдове более двух месяцев не могут похоронить труп женщины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

«Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии

05.03.2021 10:51|ПсковКомментариев: 0

В путешествие к Череменецкому озеру с посещением имения Львова, Череменецкого монастыря и экскурсией по Луге приглашает 6 марта «Соцтурпроф». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковском областном совете профсоюзов.

Череменецкое озеро, находящееся в Лужском районе - одно из самых красивых мест Ленинградской области. Озеро знаменито чистейшей водой (дно можно разглядеть на глубине 4-6 м) и живописными пейзажами. На берегу находится красивое имение начала XX века бывшего финансиста и нефтепромышленника Г.А. Львова. Кстати, на территории этой усадьбы была снята сцена встречи Маши и Дубровского в имении Троекурова в фильме «Дубровский». На одном из полуостровов озера находится Иоанно-Богословский монастырь. Датой основания монастыря считается конец XV века, а его главной достопримечательностью - чудотворная икона Иоанна Богослова.

Начало экскурсии в 9:30.

Стоимость - 1500 руб. (взр.) / 1400 руб. (дет.), обед - 330 руб. (по желанию).

Также «Соцтурпроф» приглашает в эти выходные на увлекательные экскурсии в составе сборных групп.

6 марта

  • Изборск - Печоры, начало в 11:30
  • Обзорная по г. Пскову и Кремлю , начало в 10:30 и 14:30
  • Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00
  • Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00
  • Серебряный век Пскова, начало в 13:30

7 марта

  • Пушкинский заповедник (Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь), начало в 9:30
  • Печоры-Изборск -музей льна, начало в 10:00
  • Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 10:30 и 14:30
  • Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00
  • Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00
  • Серебряный век Пскова, начало в 13:30

8 марта

  • Изборск - Печоры, начало в 10:00
  • Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00
  • Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 15:00

Записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (8112) 75-22-11 или обратиться офис по адресу: Псков, Кремль, 6.

Теги: #Псковский облсовпроф #Соцтурпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 620 человек
05.03.2021, 11:440 Сбербанк выплатит акционерам рекордные суммы дивидендов 05.03.2021, 11:330 Около 250 тысяч рублей перевел мошенникам 29-летний великолучанин 05.03.2021, 11:260 На 1000 мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин 05.03.2021, 11:210 «Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики
05.03.2021, 11:150 В Пскове запрещен выход на лед 05.03.2021, 11:101 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области 05.03.2021, 11:070 29 человек погибли на пожарах в Псковской области в 2021 году 05.03.2021, 11:050 Около 10 тайников-закладок с наркотиками успели оборудовать задержанные псковичи
05.03.2021, 11:000 В чем правда, князь? 05.03.2021, 10:591 Собака набросилась на десятилетнего школьника в Печорах 05.03.2021, 10:510 «Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии 05.03.2021, 10:420 Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за пьяное вождение
05.03.2021, 10:300 Оригинал фотографии захвата фашистами деревни Заситино передали в себежский музей 05.03.2021, 10:170 Гдовичку похоронили спустя более двух месяцев после смерти 05.03.2021, 10:110 Псковичам рассказали о способах передачи показаний электросчетчика 05.03.2021, 10:000 Великолучанку осудили за попытку оплатить покупки найденными банковскими картами
05.03.2021, 09:511 Россиян ожидают длинные выходные 05.03.2021, 09:470 Псковича отправили в тюрьму на 16 лет за производство более 18 кг наркотиков 05.03.2021, 09:342 Александр Козловский подарил бежаницкой школе парты 05.03.2021, 09:210 Пожар произошел в подъезде 16-этажки в Пскове
05.03.2021, 09:150 Пилотный проект для выявления нуждающихся семей запустят в России 05.03.2021, 09:030 Мужчина погиб на пожаре в Гдовском районе 05.03.2021, 09:022 Доллар, уходи 05.03.2021, 08:580 Пандемия может стать поводом для отмены обязательного ЕГЭ - Рособрнадзор
05.03.2021, 08:500 Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к весеннему половодью 05.03.2021, 08:410 Общественники побывали в изоляторе МО МВД России «Стругокрасненский» 05.03.2021, 08:321 9 фактов о работающих женщинах Псковской области 05.03.2021, 08:231 В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты
05.03.2021, 08:140 Архивисты рассказали об истории создания железнодорожной станции в Великих Луках 05.03.2021, 08:001 Обустройство офиса: канцелярия и сопутствующие товары 05.03.2021, 07:500 К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1% 05.03.2021, 07:430 Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых
05.03.2021, 07:280 В Евросоюзе пока не решили вопрос с допуском российских туристов 05.03.2021, 07:140 Почти 1300 обращений от граждан поступило в «Экопром» с начала года 05.03.2021, 07:001 В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах 05.03.2021, 00:390 Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19
05.03.2021, 00:310 Около 100 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 04.03.2021, 23:004 Полицейские поздравили многодетных псковичек с наступающим 8 Марта 04.03.2021, 22:410 Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе «Письмо солдату» 04.03.2021, 22:230 Выставка по мотивам легенд и древних сказаний откроется в Пскове 5 марта
04.03.2021, 22:043 В псковский ОМОН требуются сотрудники 04.03.2021, 21:470 «Смерть Тарелкина» ставит в Пскове московский режиссер 04.03.2021, 21:280 В Великих Луках отремонтировали систему электроснабжения в двух домах 04.03.2021, 21:110 Ансамбль Росгвардии разучил новую программу для фестиваля в Пскове
04.03.2021, 20:508 Анальные мазки на коронавирус стали обязательными для въезда в Китай 04.03.2021, 20:321 Качество ремонта дорог проверили в Островском районе 04.03.2021, 20:135 Бесплатная замена электросчетчиков продолжается в Пскове 04.03.2021, 19:510 В районах внедрят систему сопровождения псковичей с ментальной инвалидностью
04.03.2021, 19:307 Путин поддержал активное участие волонтеров в политике 04.03.2021, 19:244 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации 04.03.2021, 19:220 Выход на лед запретят в Пскове с 5 марта 04.03.2021, 19:000 Лучшие чтецы представят Псковскую область на всероссийском конкурсе
04.03.2021, 18:471 Учитесь мыслить стратегически 04.03.2021, 18:265 Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду 04.03.2021, 18:150 Горводоканал провел ремонтные работы на Короткой улице в Пскове 04.03.2021, 18:100 Около 4 млн рублей выделили на благоустройство дворов в Печорах
04.03.2021, 18:020 Пограничное управление Псковской области приглашает на службу по контракту 04.03.2021, 17:495 «Больные и ободранные»: псковичку шокировал вид попугаев в торговом центре 04.03.2021, 17:470 Облизбирком обеспечит ноутбуками все избирательные комиссии региона 04.03.2021, 17:382 Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после 20 марта
04.03.2021, 17:300 Новые факты в истории Себежского края открыли при подготовке книги «Солдаты Победы» 04.03.2021, 17:210 Театральные читки пройдут в псковском драмтеатре в рамках «Данилов-феста» 04.03.2021, 17:120 Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в псковском училище 04.03.2021, 17:080 В Пскове полицейские подготовили сюрприз для посетительниц ГИБДД
04.03.2021, 17:043 Псковскую молодежь зовут на экскурсию по кладбищу 12 марта 04.03.2021, 16:540 Следователи опросили свидетельницу падения ребенка из окна в Великих Луках 04.03.2021, 16:510 Великолучанин завоевал «бронзу» на чемпионате мира по биатлону 04.03.2021, 16:450 Северо-Западная таможня разрешила ввезти в страну цветы на 7 млн долларов
04.03.2021, 16:321 В Пскове проверяют объекты торговли в связи с коронавирусом 04.03.2021, 16:274 Выжить между рыбой и кальсонами 04.03.2021, 16:230 Путин: Региональные власти быстро реагируют на проблемы с вакцинацией 04.03.2021, 16:170 Более 200 литров алкоголя изъяли псковские полицейские
04.03.2021, 15:597 В торговом центре Fjord Plaza открывается магазин «Снежная Королева» 04.03.2021, 15:560 Глава Минобороны потребовал организовать вакцинацию работников призывных комиссий 04.03.2021, 15:440 Неправильно выбранная скорость привела к ДТП на трассе Петербург - Псков 04.03.2021, 15:420 Подходы к родовспоможению обсудили псковички
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.