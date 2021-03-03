«Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии

В путешествие к Череменецкому озеру с посещением имения Львова, Череменецкого монастыря и экскурсией по Луге приглашает 6 марта «Соцтурпроф». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковском областном совете профсоюзов.
Череменецкое озеро, находящееся в Лужском районе - одно из самых красивых мест Ленинградской области. Озеро знаменито чистейшей водой (дно можно разглядеть на глубине 4-6 м) и живописными пейзажами. На берегу находится красивое имение начала XX века бывшего финансиста и нефтепромышленника Г.А. Львова. Кстати, на территории этой усадьбы была снята сцена встречи Маши и Дубровского в имении Троекурова в фильме «Дубровский». На одном из полуостровов озера находится Иоанно-Богословский монастырь. Датой основания монастыря считается конец XV века, а его главной достопримечательностью - чудотворная икона Иоанна Богослова.
Начало экскурсии в 9:30.
Стоимость - 1500 руб. (взр.) / 1400 руб. (дет.), обед - 330 руб. (по желанию).
6 марта
7 марта
8 марта
Записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (8112) 75-22-11 или обратиться офис по адресу: Псков, Кремль, 6.