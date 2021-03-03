Туризм

«Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии

В путешествие к Череменецкому озеру с посещением имения Львова, Череменецкого монастыря и экскурсией по Луге приглашает 6 марта «Соцтурпроф». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковском областном совете профсоюзов.

Череменецкое озеро, находящееся в Лужском районе - одно из самых красивых мест Ленинградской области. Озеро знаменито чистейшей водой (дно можно разглядеть на глубине 4-6 м) и живописными пейзажами. На берегу находится красивое имение начала XX века бывшего финансиста и нефтепромышленника Г.А. Львова. Кстати, на территории этой усадьбы была снята сцена встречи Маши и Дубровского в имении Троекурова в фильме «Дубровский». На одном из полуостровов озера находится Иоанно-Богословский монастырь. Датой основания монастыря считается конец XV века, а его главной достопримечательностью - чудотворная икона Иоанна Богослова.

Начало экскурсии в 9:30.

Стоимость - 1500 руб. (взр.) / 1400 руб. (дет.), обед - 330 руб. (по желанию).

Также «Соцтурпроф» приглашает в эти выходные на увлекательные экскурсии в составе сборных групп.

6 марта

Изборск - Печоры, начало в 11:30

Обзорная по г. Пскову и Кремлю , начало в 10:30 и 14:30

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00

Серебряный век Пскова, начало в 13:30

7 марта

Пушкинский заповедник (Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь), начало в 9:30

Печоры-Изборск -музей льна, начало в 10:00

Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 10:30 и 14:30

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Заповедные уголки Пскова, начало в 14:00

Серебряный век Пскова, начало в 13:30

8 марта

Изборск - Печоры, начало в 10:00

Пешеходная экскурсия по Кремлю, начало в 11:00 и 14:00

Обзорная по г. Пскову и Кремлю, начало в 15:00

Записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (8112) 75-22-11 или обратиться офис по адресу: Псков, Кремль, 6.