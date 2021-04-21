Туризм

Программу льготного кредитования в сфере туризма запустят в России

Программу льготного кредитования в сфере туризма запустят в России. О таких планах сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию.

Он напомнил о старте нового нацпроекта в сфере туризма и сообщил, что в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитования на строительство и реконструкцию гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры. «Ставка - 3-5%, срок погашения - 15 лет», - уточнил президент.

Новый импульс для развития, по его словам, получат целые туркластеры. Так, например, регионы Центральной России смогут расширить маршруты «Золотого кольца».