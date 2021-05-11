Туризм

Псковские туристы рассказали о взаимодействии с экспедицией «РоссиЯ-2021»

Пресс-конференция, посвященная встрече экспедиции «РоссиЯ-2021», состоялась в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге 11 мая. На прямую трансляцию пригласили коллектив и обучающихся Псковского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Совсем недавно центр детского туризма принимал у себя членов экспедиции. Был организован «Круглый стол», на котором присутствовали дети и коллектив центра. Псков уже был 6-ой точкой маршрута на территории региона. Велосипедисты уже проехали Невель, Себеж, Пыталово, Палкино, Печоры.

Центр детского туризма являлся координатором по приему и организации поддержки экспедиции «РоссиЯ-2021» в Псковской области. Экспедиция стартовала 3 марта из Краснодарского края и должна пройти более 34 тысяч километров вдоль границ Российской Федерации.

Руководитель экспедиции Константин Мержоев рассказал о целях мероприятия, маршруте, о том, как формировалась команда, представил каждого участника. Члены экспедиции ответили на многочисленные вопросы, поделились впечатлениями о путешествии по Псковской области, обменялись подарками, сделали совместное фото на память и позанимались в спортивном зале.

Как рассказали в центре, встреча длилась более 2 часов. «Обсудили не только экспедицию, но и детский туризм в целом, проведение походов, организацию туристско-краеведческих мероприятий. Договорились о совместном походе как на территории Псковской области, так и на территории Краснодарского края», - поделились псковские туристы.