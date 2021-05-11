Туризм

Мотопробег с участием сербских мотоциклистов пройдет через Псковскую область

С 19 по 28 мая по территории России пройдет исторический и паломнический мотопробег «Српски Ратник» при поддержке Федерации мототуризма России. В пробеге принимают участие сербские мотоциклисты. Маршрут пробега пройдет через несколько городов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации мототуризма России.

Мероприятие посвящено земному подвигу отца Харитона, сербского монаха, убитого в Косово в 1999 году. Он не отрекся от православия под прицелом арнаутских штыков и был мученически убит, так как отказался с себя снять монашескую мантию и крест. Перед смертью ему сломали руки, ноги, спину после чего закололи штыками и отрезали голову. Все это происходило на глазах у военных «миротворцев» войск НАТО. В настоящее время его останки без головы захоронены в монастыре Црна Река, где он в свое время принял монашеский постриг.

Участники пробега «Српски Ратник» пронесут с собой рассказ о его подвиге и силе веры вместе с его иконой из Сербии до Валаамского монастыря, где передадут в дар монашескому братству на Святой горе Русского Православия.

Маршрут: Москва – Кубинка – Бородино – Ржев – Великие Луки - Порхов - Псков – Изборск - Печоры – Псков - Санкт Петербург - Сортвала – Валлам – Санкт Петербург – Кронштадт – Великий Новгород – Валдай – Торжок – Тверь – Дмитров – Сергиев Посад – Москва.

Участники мотопробега посетят в этих населенных пунктах места ратного подвига российского воинства. Так, в Псковской области они побывают в Порховской крепости и в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Порхове, в мемориальном комплексе «Дулаг-100», у памятника Александру Матросову в Великих Луках и в Великолукской крепости, а также в Псковском кремле, у памятника 6-й роте в Черехе, на Священном холме, в Изборской крепости и в Псково-Печерском монастыре.

Общая протяженность маршрута - 2 700 км. Присоединиться к маршруту может любой желающий на мотоцикле или автомобиле.