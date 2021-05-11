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Туризм

Отечественные курорты не стали резко снижать цены после праздников

17.05.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Зато с 1 октября везде будет падение на 10–15%», - отметил эксперт.

В этом году отдых в Египте и Эмиратах летом будет дешевле, чем на отечественных курортах, считает и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Три или четыре звезды сейчас в том же Крыму уже стоят на 20-25% дороже, чем аналогичные в этих странах. Май - не лучшее время для купания в Черном море, а цены уже превышают августовские 2019 года. Можно только с испугом думать, какие же они будут в августе 2021 года», - отметил эксперт.

По оценкам экспертов туротрасли, после майских праздников цены на российские курорты снизились, но незначительно: в Краснодарском крае - примерно на 20%, а в Крыму - лишь на 10%. Обычное снижение цен на отели в России в этот период составляет 30%, пишет газета «Известия».

При этом, в отличие от российских курортов, зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены.

«Египет подешевел примерно на 50%. Это связано с расширением географии перелетов: добраться туда теперь можно не только из Москвы, но и из ряда регионов — соответственно, появилась конкуренция. В 2019 году такого обвала цен на Египет не было», - рассказал Алексан Мкртчян.

Он отметил, что Эмираты после майских праздников подешевели на 20–25%, но это связано по большей части с наступлением низкого сезона - после 15 мая там слишком жарко.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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