Туризм

Правительство утвердило распоряжения о поддержке туристической отрасли

На субсидирование чартерных туристических перевозок по России направят 1,2 млрд рублей. Такое распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.

Решение принято по итогам общения Михаила Мишустина с представителями отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай. Ожидается, что эта мера поможет снизить стоимость туристических услуг для потребителей.

Также подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсаций туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Авиасообщение с этими странами было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Как сообщил на заседании правительства 13 мая Михаил Мишустин, всего было эвакуировано более 50 тысяч человек.