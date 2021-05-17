Туризм

Инфоцентр в Доме Беклешова планируется открыть в конце мая

Глава администрации Пскова Александр Братчиков осмотрел Дом Беклешова на улице Георгиевской, 4. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, здание готовится к введению в эксплуатацию.

В рабочем выезде приняли участие заместитель главы администрации города Павел Волков, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь, директор Центра туризма и творческих и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков и представители подрядной организации - ООО «Августина».

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешова Н. А.» на набережной реки Великой стала возможна благодаря участию администрации Пскова в проекте LV-RU-002 «Сохранение и продвижение культурно-исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

На данный момент дом полностью отреставрировали, закончили внутренние работы, подключили коммуникации, закупили мебель для ремесленных мастерских и офисных помещений. Кроме того, в конференц-зале установили необходимую аппаратуру.

«Остались финальные штрихи – покраска каменной части фасада, которая была отложена на более теплый период, установка ворот на территорию дома и благоустройство территории вокруг усадьбы», - отметили в пресс-службе.

Кристина Кобызь провела экскурсию по Дому Беклешова и рассказала, как планируется использовать его помещения. В здании появится городской информационно-туристский центр, ремесленные мастерские, художественная галерея, выставочный центр, кафе и магазин ремесленных изделий.

Александр Братчиков положительно оценил проделанную работу и поручил подрядной организации ускорить финальные работы. Планируется, что к концу мая информационный центр начнет свою работу.